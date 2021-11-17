حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 17-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الحمل أنّه طموح جدًا، وعلى استعداد للذهاب إلى نهاية العالم من أجل أهدافه، ليبحث عن الأفضل دون النظر إلى الصعاب.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

القمر في منزل المال يدفعك لتخصص مزيدا من الوقت والطاقة للمال والعمل، فقط كن متعقلا في إدارة أعمالك وضاعف تركيزك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

حاول أن تريح أعصابك ولا تلجأ لإظهار عدوانية.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان أحمد رزق، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مارس.