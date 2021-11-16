حظك اليوم الثلاثاء 16-11-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

تنقسم الأبراج إلى هوائية وترابية ومائية ونارية، وتختلف توقعات الأبراج يوميًا وفق حالة الفلك، وتنال توقعات حظك اليوم وخبراء علم الأبراج والفلك، اهتمام قطاع كبير من الأشخاص، فيحرص البعض على مطالعة توقعات أبراج الفلك للبرج الخاص بهم بصورة يومية.

واستمرارًا للخدمات التي يقدمها موقع جريدة «الوطن» لقرائه على مدى الساعة، نستعرض حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، التي تقدمها لكل برج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل 16-11-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يدعمك اليوم، ويجعلك مثالًا وقدوة لمن حولك.

حظك اليوم برج الحمل 16-11-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في برجك يمدك بسحر وجاذبية وإطلالة أخّاذة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل، الفنانة روجينا، ويوافق تاريخ ميلادها 16 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 16-11-2021 مهنيا

ما زال القمر في منزلك الثاني عشر وتنصحك الأفلاك أن تتجنّب الفخر والزهو بإنجازاتك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الثور 16-11-2021 عاطفيا

الوضع الفلكي يطالبك اليوم أن تتمهل وتسترخي، ولا تحمّل نفسك فوق طاقتها.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 16-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يدعم تنمية أعمالك، وتحصل بسهولة على دعم الزملاء أو رؤساء العمل.

حظك اليوم برج الجوزاء 16-11-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزلك الثامن تمنحك طاقة عاطفية، وتعدك بأوقات حلوة مع الأحباب وتسعد بتواجدك معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء، الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم برج السرطان 16-11-2021 على الصعيد المهني

القمر ما زال معاكسًا وينصحك ذلك بعدم المخاطرة، وعليك أن تدرس الأمور بعناية.

حظك اليوم برج السرطان 16-11-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق.. قاوم ارتباكك وتوترك، واعتمد اللباقة والمرونة لتتغلب على الضغوط.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان، الفنان أحمد صلاح حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 11 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 16-11-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي قد يساعدك اليوم على اتخاذ قرارات تقودك لحل مشاكلك.

حظك اليوم برج الأسد 16-11-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الحظ يعدك بقضاء أوقات ممتعة مع الأحباب والأصحاب، فقط ابتعد عن الاستفزازات.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد، النجمة العالمية جنيفر لوبيز، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 16-11-2021 عاطفيا

القمر في منزلك الثامن يساعدك على التخطيط وقد تتحسن الظروف وتستطيع أن تدير النواحي المهنية والمادية جيدا.

حظك اليوم برج العذراء 16-11-2021 عاطفيا

فينوس وعطارد داعمان.. تسعى بجدية لتنمية اتصالاتك أو تنمية معارفك وينفعك ما تملك من مواهب وقدرات.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء، الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 16-11-2021 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالصبر للغد حتى تُرتّب أفكارك.. لا تتسرع في قراراتك وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 16-11-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر معاكسان.. قد تشعر بالتشوش، وعليك أن تحافظ على تماسكك وهدوئك مع من تحب أو مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نرمين ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 16-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة الإيجابي، واليوم أنت أكثر إصرارًا وحزمًا وتنظيمًا لوقتك.

حظك اليوم برج العقرب 16-11-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تمنحك إشراقة وجاذبية وقدرة على تنظيم أفكارك وتستطيع أن تكون دقيقا في تعبيراتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب، الفنان خالد سليم، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 16-11-2021 على الصعيد المهني

اليوم يمنحك الفلك حماسًا في إنجاز أعمالك، وتحقق انسجامًا وسلامًا مع من حولك.

حظك اليوم برج القوس 16-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك رومانسيا، وتبدو مستعدًا للتعبير عما بداخلك من طاقة عاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس، الفنانة مي الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 16-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك قد يتسبب لك في تعطيل أمور، وعليك ألا تتذمر وأن ترى الأمور من جانبها الإيجابي، واعتنِ بخطواتك.

حظك اليوم برج الجدي 16-11-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم حاول أن تكون مرنًا، وتجنب العناد مع الأهل أو الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.

حظك اليوم برج الدلو 16-11-2021 على الصعيد المهني

ما زال القمر بمنزل العلاقات، وهو ما يساعدك على أن تكون بليغًا في تعبيراتك.. تبرز مواهبك وتتعامل بلباقة وتتحسن علاقاتك.

حظك اليوم برج الدلو 16-11-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. يدعمك القمر وتجد اليوم من يقف بجانبك من الأقارب أو الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو، الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 16-11-2021 مهنيا

القمر بمنزلك الثاني، وعليك اليوم أن تتصرف بحكمة في مصاريفك وفي أمورك المهنية والمالية.

حظك اليوم برج الحوت 16-11-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. فينوس وعطارد داعمان ويساعدانك على مقاومة التوتر، وتستطيع أن تبدو متوازنا في علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت، الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.