حظك اليوم برج الثور الأربعاء 17-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مولود برج الثور تفكيرا سليما ومنطقيا، لذلك غالباً ما يلجأ له المقرّبين منه لطلب نصيحته عندما يقعون في المشاكل.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

رغم الضغوط.. القمر اليوم يشحذ طاقتك، ويزيد من إصرارك على الوصول لأهدافك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

القمر في برجك يزيد اليوم من جاذبيتك وشعبيتك واتزانك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلادها 16 مايو.