حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 17-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الجوزاء قدرتهم العالية على التكيّف مع شتّى الظروف والمواقف مهما كانت صعوبتها.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك لمراقبة كل صغيرة وكبيرة، فقط اعمل في صمت.

حظك اليوم برج الجوازء عاطفيًا

يطالبك الفلك بعدم الزهو بنفسك، ومن المهم ألا تعلن أخبارك العاطفية أو خططك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء النجمة العالمية نيكول كيدمان، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يونيو.