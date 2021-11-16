«الحسيني» لرجال الأعمال: «اللي مش هيبان في أزمة أسوان ميقولش إنه وطني»

قال الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، إنّه يجب الوقوف بجانب الأهالي بمحافظة أسوان من متضرري السيول بشكل يليق، موضحا أن مؤسسات الدولة ستؤدي دورها كله بشكل جيد، ولكن أين المسؤولية الاجتماعية، لأن أهالي أسوان خسروا الأخضر واليابس من حقول وأرض زراعية وبيوت، موضحا أن السيول جرفت معها من الجبال الرمال وهذه الرمال بها عقارب وثعابين دخلت لمنازل المواطنين، بالإضافة لردمها لبعض المنازل.

الحسيني: مستقبل وطن تحرك لإنقاذ أهل أسوان

وأضاف الحسيني، خلال حديثه في حلقة خاصة لبرنامج «التاسعة» من أسوان، «وقت السيل حصل زي الأفلام العربي، الستات والعيال الصغيرة مسكوا في حرف السرير علشان السيل ميجرفهومش»، مشيرا إلى أن حزب مستقبل وطن تحرك بالفعل لإغاثة أهالي أسوان، والمحافظة تعمل على قدم وساق ومؤسسات الدولة تعمل، ولكن هناك مبادرة كبيرة تسمى «حياة كريمة»، تنفق بالمليارات في 27 محافظة.

الحسيني: أين المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات؟

وتساءل الحسيني، «أين المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات الكبيرة والرأسماليين المصريين والشركات المصرية الكبيرة والشركات متعددة الجنسيات الكبيرة بمصر؟، ياجماعة تقدروا تحطو الفلوس دي في أسوان أحسن مانحطها في أماكن تانية، دي لحظات فارقة مع المواطن والمجتمع والشعب، لأنه اللي هيخرج من الميدان عمره ماهيبان في الصورة، فاللي مش هيقف معانا في أسوان تمام أعرف صاحبك وعلم عليه، فمتجيش بعد كدا تقول احنا شركة وطنية أو رجل وطني، أنت وقت الجد مكنتش معانا».