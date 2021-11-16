خطوات استخراج برنت التأمينات الاجتماعية 2021

يبحث الكثير من الأشخاص عن خطوات استخراج برنت التأمينات الاجتماعية، لتؤكد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن ​​​الرقم التأميني هو النواة الرئيسية لنظام المعلومات، حيث يتم تخصيص رقم للفرد يكون محورا لنظام التأمين الاجتماعي بطريقة تسلسلية، مشيرة إلى أنه لإنشاء رقم تأميني، يتم التوجه إلى أقرب منطقة تأمينية أو مكتب تأميني بشهادة الميلاد المُميكنة وبطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية وتقديم طلب للموظف المختص لاستخراج رقم تأميني لأول مرة.

4 خطوات لاستخراج برنت التأمينات الاجتماعية

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن خطوات استخراج برنت التأمينات الاجتماعية، تتمثل فيما يلي:

- في حالة عدم وجود رقم تأميني خاص بالمواطن الراغب في التسجيل بمنظومة التأمين الاجتماعي، يذهب الراغب في الاشتراك إلى هيئة التأمين التابع لها محل سكنه.

- يقدم المشترك المستندات المطلوبة منه لتسجيل الرقم التأميني الخاص به.

- سداد المبلغ المستحق لتسجيل الرقم التأميني واستخراج البرنت الخاص بالرقم.

- يتمّ تحديد موعد استلام البرينت التأميني الخاص بالمشترك، بعد أن يتمّ ختمه في هيئة التأمين التابع لها المواطن.

أضافت الهيئة أنه بعد استخراج برنت التأمينات الاجتماعية، يتم الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال الموقع الالكتروني، أو الاتصال بالخط الساخن 16217 وفي حال عدم الاستدلال عن الرقم التاميني يتم التقدم لأقرب مكتب تأمينات بأصل شهادة الميلاد المميكنة للاطلاع وصورة ضوئية للتسجيل من خلالها.

وأكدت الهيئة أن الرقم التأميني هو المدخل الرئيسي لنظام المعلومات بالهيئة من ميلاد الشخص ويستمر حتى استحقاق المعاش ويكون لكل مواطن رقم تأميني واحد فقط، مشيرة إلى أنه يتم الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال الموقع الالكتروني أو الاتصال بالخط الساخن 16217 وفي حال عدم الاستدلال عن الرقم التاميني يتم التقدم لأقرب مكتب تأمينات بأصل شهادة الميلاد المميكنة للأطلاع وصورة ضوئية للتسجيل من خلالها.