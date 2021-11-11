من يستحق مصاريف الجنازة من أهل المتوفى المؤمن عليه؟.. «التأمينات» تجيب

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه بعد وفاة الشخص المؤمن عليه أو صاحب المعاش، تقوم الجهة التي كانت تصرف معاشه بأداء نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر، وذلك خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، بعد التوجه للمنطقة المتواجد بها ملف المعاش وتقديم طلب لصرف مصاريف الجنازة.

الفئات المستحقة لنفقات الجنازة

وأجابت الهيئة القومية للتأمينات بموقعها الرسمي عن سؤال أحد المواطنين، الذى جاء كالتالى: «شخص مات ولديه ولد وبنتين، لمن تُصرف خارجة الميت»؟، لتؤكد أن صرف نفقات الجنازة يكون وفقًا للترتيب التالي:

- الأرمل أو الأرملة بغض النظر عن استحقاق المعاش.

- في حال وجود أكثر من أرملة توزع بينهن بالتساوي.

- أرشد الأولاد (أكبر الراشدين من الأولاد سناً).

- من يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.

المستحقين لمعاش المؤمن عليه

وأشارت إلى ضرورة تقديم صورة طبق الأصل من شهادة وفاة صاحب المعاش، وطلب صرف مصاريف الجنازة​، مؤكدة أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، مثل الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم الشروط في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

نسب توزيع المعاش على المستحقين

- الأرملة فقط: تحصل على نسبة 75% من المعاش.

- الأرملة والولد واحد أو أكثر: تحصل الأرملة على نصف معاش زوجها المتوفى، ويوزع المعاش بالتساوي حال تعدد الزوجات، كما يحصل الأولاد على نصف المعاش ويوزع بالتساوي حال التعدد.

- الأرملة والأخت أو الأخ أو أكثر: تحصل الأرملة على 75% من المعاش، ويحصل الأخوة والأخوات على 25% لأيهم أو لهم جميعا بالتساوي.

- الأخ أو الأخت أو أكثر: النصف لأيهم أو لهم جميعا ويوزع بينهم بالتساوي.

- الأرملة والولد أو أكثر ووالدين: تحصل الأرملة على ثلث المعاش، والأولاد على نصف المعاش والوالدين على سُدس لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- والد واحد أو والدين: 1/2 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- أكثر من ولد ووالد أو والدين: يحصل الأولاد على 5/6 المعاش، ويحصل الوالدين على 1/6 لأيهما أو كليهما بالتساوي.