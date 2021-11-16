تعرف على منح التأمينات لبنات صاحب المعاش.. «وفاة وزواج»

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه بعد وفاة المؤمَّن عليه أو صاحب المعاش، يكون للمستحقين عنه، التمتع بالمزايا التي توفرها لهم التأمينات، وفقا لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، مشيرة إلى أنه عند وفاة صاحب المعاش يحق لبناته الحصول على العديد من المنح منها منحتى «الوفاة وكذلك منحة الزواج فى حال قطع معاش البنت بسبب الزواج».

وأشارت التأمينات على موقعها الرسمي إلى أن المنح التي تصرف بعد وفاة صاحب المعاش، لها العديد من الشروط الواجب توافرها للصرف، تتمثل فيما يلى:

شروط صرف منحة الوفاة

يمنح مستحقو المعاش، بعد وفاة المؤمَّن عليه، منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين، بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال، وتستحق المبالغ لمستحقي المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل.

المستندات المطلوبة لصرف منحة الوفاة

- شهادة وفاة صاحب المعاش.

-المستندات اللازمة لاستحقاق كل حالة من حالات المستحقين للمعاش.​

صرف منحة الزواج

وأشارت التأمينات إلى أنه في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة، مع مراعاة ما يلي:

- تحسب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج.

- لا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة.

- تسقط منحة الزواج أو القطع في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها.

- يشترط أن يكون مستحقا في المعاش.

- يشترط ألا يكون قد صرف منحة زواج من قبل.

وألزمت الهيئة ابنة صاحب المعاش بالتوجه إلى المنطقة التأمينية، وإرفاق المستندات التالية:

- صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفي.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.