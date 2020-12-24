مصدر حكومي يعلن عقوبة حفلات رأس السنة: سحب رخصة الفندق وغلقه

أعلنت الحكومة العقوبة المُنتظرة على أي منشأة سياحية ستخالف قرارها المُعلن أمس خلال الاجتماع الأسبوعي، بإلغاء أي احتفالات في ليلة رأس السنة، بسبب تصاعد مؤشر إصابات فيروس كورونا في مصر.

وتكون العقوبة بحسب مصدر حكومي تحدث لـ«الوطن»، سحب ترخيص المنشأة السياحية والفندق الذي سيثبت إقامته لأي حفلات أو تجمعات في ليلة رأس السنة، إضافة لغلق المنشأة والفندق.

وفي وقت سابق، تحدّثت مصادر في وزارة السياحة، لـ«الوطن»، أنّ حملات تفتيشية مفاجئة ستكون موجودة في المنشآت السياحية والفندقية ليلة رأس السنة، للتأكد من عدم وجود أي احتفالات أو أي فعاليات ينتج عنها تجمعات للمواطنين، فضلا عن التأكد من غلق المطاعم والكافيتريات السياحية في الواحدة صباحًا.

يأتى ذلك في ظل شكوى قطاع كبير من مستثمري السياحة من ضعف الحجوزات هذا العام في موسم رأس السنة، فيما يتعلق بالمنتجعات بسبب تصاعد إصابات فيروس كورونا، وتوقف بعض الدول عن إيفاد مواطنيها خوفا من الإصابات.

السياحة: نسب الحجوزات في موسم رأس السنة ضعيف

وقال محمد فلا، عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، إنّ نسب الحجوزات حاليا تصل بالكاد إلى 25% من الفنادق العاملة، سواء في الغردقة أو البحر الأحمر، ما يعني أنّ قطاع السياحة مقبل على موجة جديدة من الإغلاق ستؤثر مجددًا على القطاع الذي بدأ مؤخرا التعافي ولو بشكل تدريجي، لكن الأزمة الحالية ستؤدي بالسياحة بحسب تعبيره إلى وضع صعب.

وكان مجلس الوزراء قرر في اجتماعه الأسبوعي أمس، إلغاء أي احتفالات في رأس السنة هذا العام بسبب تصاعد إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).