وليد منصور: إلغاء حفلات رأس السنة قرار طبيعي.. «كل العالم بيعمل كده»

قال وليد منصور منظم الحفلات، إن تطبيق غرامة فورية قدرها 50 جنيهًا للفرد و4 آلاف جنيه للمنشآت التي تخالف القرار الوزاري بمنع الاحتفال بأعياد الميلاد معقولة جدًا، موضحًا أنه وصله منذ 3 أيام من كل الفنادق بأنه لن يجرى منح تصاريح لإقامة الحفلات في رأس السنة، وأن من يخالف سوف يلقى العقاب: "كان هناك حفل رأس السنة في الماسة العاصمة وآخر بالماسة بمدينة نصر وجرى إلغاؤهما".

القرار سبب صدمة لمنظمي الحفلات

وأضاف منصور في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، الذي يعرض عبر شاشة "الحدث اليوم": "إلغاء الحفلات أمر صعبًا للغاية، وسببت صدمة لنا وللفنانين، لأنهم يحصلون على دخل جيد يعوضهم عن قسوة الظروف".

وتابع: "كان من الممكن أن نقنن الأعداد، فيمكن مثلًا أن يحضر الحفل 400 فردًا، ويحاول كل فنان أن يقلل أجره، وأشعر أن قرار الإلغاء سيضر البعض، وبصرف النظر عن الشركات الكبرى التي تستطيع تحمل تبعات هذا القرار، فإن هناك من لن يتحمل القرار، لكن الإلغاء قرار طبيعي لأنه حدث في كل دول العالم".

وقررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إلغاء كل الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات الغلق ضد أي منشأة تنظم أي احتفالية، ومنع سرادقات الأفراح والعزاء بشكل تام، وجرى التشديد على وقف أية فعاليات أو أو مهرجانات في الفترة القادمة، وغلق دور المناسبات بشكل كامل، والتأكيد على الأعداد المحددة في الأفراح بالفنادق.