المشدد 10 سنوات لمتهمين بتزوير شهادات جامعية بمدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين اثنين، بالسجن المشدد 10 سنوات، لثبوت إدانتهم بالتزوير في محررات رسمية بمدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي، وعضوية المستشارين عماد الدين سليمان شوقي، ومصطفى حسن أبو قورة، وأمانة سر محمد طه محمد، وعبدالمسيح فل.

أمر الإحالة بالقضية

وذكر أمر الإحالة قيام المتهمين «م. أ» و«ك.م» بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير المحررات الرسمية، وهي طلبات تعيين الموظفين لصندوق التأمين على العاملين بالقطاع غير الحكومي، والتابع لوزارة المالية، وخطابين منسوب صدورهما لكلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنها، وتضمنوا بالمخالفة للحقيقة أن المتهم الأول حصل على الدكتوراه من جامعة كلاركسون.

كما ذكر الأمر أن المحررات الرسمية المزورة، تضمنت أيضًا قرار منسوب صدوره لجامعة جنوب الوادي يتضمن بالمخالفة للحقيقة، تعيين المتهم الأول بوظيفة أستاذ اتصالات، وشهادتين منسوب صدورهما للمجلس الأعلى للجامعات، تفيد أن المتهم الأول قد حصل على الدكتوراه من إحدى الجامعات الأجنبية، ومنسوب صدورها لإحدى شركات المساهمة المصرية.

تزوير محررات

وجاء أيضًا في أمر الإحالة، أن ذلك التزوير كان بطريق الاصطناع مع علمهما بذلك، حيث اتفقا على اصطناع تلك المحررات على غرار المحررات الصحيحة، وعمل المتهم الأول على إنشائها وشفّها بأختام مقلدة للجهات الحكومية، بينما تعمّد المتهم الثاني وضع إمضاءات عزاها زورًا إلى الموظفين العموميين، ونسب صدور تلك المحررات زورًا إلى الجهات الحكومية السالفة، فتمت الجريمة بناءًا على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

تقليد إمضاءات مسؤولين ووزراء

أمر الإحالة ذكر أيضًا أن المتهمين اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة في تقليد إمضاءات موظفي الحكومة، وهم وزير المالية، وزير التضامن الاجتماعي، عميد جامعة بنها، رئيس المجلس الأعلى للجامعات، مدير الكلية الفنية العسكرية، ورئيس شئون المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات، بأن اتفقا على تقليدها، بينما قلّد المتهم الثاني توقيع السادة الوزراء، فيما قام المتهم الأول بتقليد باقي المحررات، فتمت الجريمة.