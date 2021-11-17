شروط حصول الأرملة على معاش زوجها المتوفى بالقانون الجديد

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148، واللائحة التنفيذية لقانون المعاشات، شروط حصول المستحقين على المعاش في حالة وفاة صاحب المعاش، ومن ضمنها المرأة الأرملة، ومتى يحق لها الحصول على معاش زوجها المتوفى.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة شروط استحقاق المعاش للأرملة بعد وفاة زوجها.

شروط استحقاق الأرملة لمعاش زوجها المتوفى

حدد قانون المعاشات الجديد، شرط استحقاق الأرملة، والأرمل في المعاش، وهي كما يلي:

أن يكون الزواج موثقاً، أو ثابتاً بحكم قضائي بات أو بإعلام شرعي، وألا يكون الأرمل متزوجاً بأخرى غير التي توفيت ويريد الحصول على معاش لها.

كما نص قانون التأمينات الاجتماعية على اعتبار المطلقة طلاقًا رجعيًا في حكم الأرملة في الحالتين الآتيتين:

- أن تكون المطلقة التي توفي عنها المؤمَّن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها، والتي تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق.

- المطلقة الحامل التي توفي عنها المؤمَّن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.

تستحق المرأة الأرملة، الحصول على معاش إضافي من برنامج تكافل وكرامة، الذي يقدم مساعدات نقدية للفئات التالية (الأسرة – الطفل – المرأة – ذوي الإعاقة – المسنين)، بشرط تقديم المستندات الداعمة واللازمة للتقدم.

المستندات المطلوبة للحصول على المعاش

صور بطاقات رقم قومي سارية.

إحضار صور شهادات ميلاد.

إحضار صور وثائق الطلاق للمطلقة أو الوفاة أو الهجر.

صور إيصالات استهلاك كهرباء.

في حال الإعاقة إحضار شهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة.

وفي سياق متصل، تضمَّن نص القانون، شروط استحقاق المعاش حال وفاة المؤمَّن عليه أو صاحب المعاش، واشترط القانون لاستحقاق الابنة في معاش والدها المتوفى ألا تكون متزوجة، كما اشترط للابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الابن العاجز عن العمل.