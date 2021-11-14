50 ألفا غرامة صاحب العمل المتخلف عن سداد رسوم التأمين بقانون المعاشات

جاء قانون التأمينات والمعاشات الجديد، لينصف العاملين ويحقق مبادئ حقوق الإنسان، حيث نص على عقوبات رادعة ضد أصحاب العمل في حالات عدم التزامهم بسداد التأمينات والمعاشات المستحقة أو التهرب بأي شكل مما نصت عليه مواد القانون.

عقوبات قانون التأمينات والمعاشات الجديد

وتستعرض «الوطن»، في السطور القليلة التالية أهم العقوبات التي نص عليها قانون التأمينات و المعاشات الجديد :

- يعاقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم ضبطبة قضائية، من الدخول إلى مكان العمل.

- يعاقب بالغرامة ذاتها كل من منع من لهم ضبطية قضائية من الاطلاع علي المستندات أو السجلات أو أعطى بيانات غير صحيحة من المنصوص عليها في هذا القانون.

- تضاعف العقوبات سالفة الذكر في حالة العودة.

- غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألفا، لكل من استولى على أموال بغير حق أو منع بيانات أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة مما يجب الإفصاح عنها في ذات القانون.

- يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من امتنع عن سداد المبالغ المستحقة للهيئة وفقا لما نص عليه القانون.

عقوبات إصابة العمل بقانون التأمينات والمعاشات

- الحبس مدة لا تتجاوز عام وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، كل من ارتكب أيا مما يأتي:

1-عدم نقل المصاب خلال العمل إلى مكان تلقي العلاج

2-عدم إبلاغ الشرطة بعذر غير مقبول بإصابة أحد العاملين الذين تسري عليهم أحكام القانون.

3-الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز مليون جنيه في حال تسبب الإهمال في وفاة المصاب أو إحداث عاهة أو عجز بنسبة 50%.

- الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، لكل من أفشى سرا من أسرار العمل أو ساعد وسهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على أسرار العمل.