أسعار تذاكر أتوبيسات خطوط السير من القاهرة الكبرى إلى العاصمة الإدارية

حصلت «الوطن» على مقترح بأسعار تذاكر الأتوبيسات المكيفة، والتي ستعمل على خطوط السير من أحياء القاهرة والجيزة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تزامنا مع بدء نقل العاملين إليها.

مصدر بـ«النقل»: أسعار التذاكر «اجتماعية»

وقال مصدر مسؤول في جهاز النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل، إن الجهاز يعمل على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، موضحا أنه جرى وضع مقترح أسعار التذاكر بما يتناسب مع الحالة الاجتماعية للمواطنين، منوها إلى أن هناك شرعات عديدة ستقوم بالدفع بأتوبيسات حديثة ومكيفة لنقل المواطنين من أحياء القاهرة والجيزة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

خطوط سير عديدة من أحياء القاهرة والجيزة إلى العاصمة الإدارية

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيكون هناك خطوط سير عديدة من أحياء القاهرة والجيزة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لراحة المواطنين، مؤكدا أن وسائل المواصلات التي سيتم الدفع بها ستكون حديثة ومكيفة، وستقل المواطنين من جميع أحياء القاهرة والجيزة من كافة المحطات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن تلك المواصلات ستكون صديقة للبيئة.

انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية خلال 6 أشهر بداية من ديسمبر

يذكر أن أعلن المهنس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان والمرافق، عن الانتهاء من المرافق، داخل العاصمة الإدارية الجديدة، كي تكون مستعدة لاستقبال موظفي الوزارة التي سيتم نقلها إلى الحي الحكومي الذي تم إنشاؤه داخل مدينة العاصمة الإدارية، حيث أن الحي الحكومي بالعاصمة سيصبح خلال أيام معدودة، جاهزا بشكل كامل لاستقبال الموظفين من الوزارات، المشاركين في الانتقال التجريبي للعاصمة الإدارية، إذ تختار كل وزارة الأطقم التي ستنتقل إلى العاصمة.