تفاصيل مهرجان العسل المصري في الأورمان: دخول مجاني وكوبونات خصم

بعد النجاح الكبير الذي حققه مهرجان العسل المصري في دورته الثانية العام الماضي، بمشاركة أكثر من 100 عارض، تنظم حديقة الأورمان بالجيزة مهرجان العسل في دورته الثالثة تحت شعار «ذهب مصر السائل»، والذي يقام في الفترة من 24 إلى 28 نوفمبر من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً، برعاية وزارة الزراعة المصرية ووزارة البيئة ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

وتقول كريستين مدحت، المدير التنفيذي للشركة المنظمة لـ مهرجان العسل المصري في حديثها لـ«الوطن»، إنّ سعر دخول المهرجان يكون مجاني لجميع زوار الحديقة، بخلاف تذكرة بقيمة 5 جنيهات لدخول الحديقة، فضلًا عن مجانية جميع الأنشطة والفعاليات التي يقدمها المهرجان.

وأضافت كريستين مدحت، أنّ هناك عددًا من الفعاليات التي تقام بشكل يومي طوال أيام المهرجان، منها محاضرات تقدم للنحّالين أو المهتمين بقطاع النحل بشكل خاص، وأخرى موجّهة للمواطنين للتوعية بأهمية العسل سواء من ناحية التغذية أو العلاج أو الناحية التجميلة، فضلًا عن محاضرات تسويقية موجّهة للعارضين والمهتمين بقطاع النحل.

«النحال الصغير».. محاكاة الأطفال لتربية النحل

وتابعت «مدحت» أنّ المهرجان يقدم العديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية وفقرات فنية غنائية وتمثيل، وهناك عدد من الفقرات والأنشطة الحركية للأطفال، منها نشاط «النحّال الصغير» وهو عبارة عن منحل صغير يحتوي على نحل حقيقي، يرتدي خلاله الأطفال أزياء النحّالين ويرافقهم مدرب معتمد من الاتحاد، يتعاملون خلالها مع الخلايا بشكل مباشر للتعرف على الفروق بين الملكة والشغّالة وطريقة إنتاج العسل، ويتم تعقيم ملابس الأطفال بين الفقرة والأخرى، ويتم منحهم شهادات معتمدة من الاتحاد.

وأوضحت «مدحت»، أنّ المعرض هذا العام يضم نحو ما يقارب من 100 عارض من شركات داخل مصر وخارجها، يقدمون خصومات وعروض للمواطنين طوال فترة المهرجات بنسب تتراوح بين 25 إلى 30% وأكثر، إضافة إلى عمليات السحب على الجوائز من قبل كل شركة على حدة وفعاليات التذوق لأنواع العسل الموجودة بالمهرجان، فضلًا عن فعاليات مقهى النحّالين والتي يتم فيها تبادل الخبرات.

ويقدم المهرجان في هذه الدورة جميع أنواع العسل من داخل مصر وخارجها، مثل السعودية والإمارات وليبيا، وبينها عسل سدر جبلي حضرمي، عسل سدر جبلي كشميري، عسل زهور الموالح، حبوب اللقاح، عسل نوارة البرسيم، غذاء ملكات، عسل زهور برية، عسل حبة البركة، صمغ النحل، عسل بالمكسرات، العسل الإسباني، خبز النحل، عسل نحل زهور البرسيم الحجازي، عسل نحل زهور البردقوش، عسل بالتين والزبيب، عسل زهور الينسون، عسل زهور الريحان، عسل نحل زهور الموز، عسل نحل زهور القطن.

ويقدم بعض العارضين أيضًا بعض مستلزمات المناحل، مثل الخلايا وملابس النحّالين والأدوية والتغذية الخاصة بالنحل، وتقديم محاضرات عن أحدث الطرق في تربية الجديدة، ومحاضرات عن إنتاج ملكات النحل المُلقحة تقدم للمُتخصصين.

جدير بالذكر أنّ مصر تنتح ما يفوق الـ15000 طن من العسل سنويًا بالإضافة إلى اكثر من 1,500,000 طرد من النحل، مما يجعلها من الدول الرائدة عالميًا في هذا المجال ويجعل هذه الصناعة من المصادر المهمة للدخل القومي.