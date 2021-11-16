محافظ أسوان: جاهزون لتسكين متضرري السيول فورا حال قبلوا عرضنا (فيديو)

طمأن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الأهالي على حالة الطقس والأوضاع بالمحافظة، قائلا إنّ الطقس معتدل جدا وقد يكون نموذجيا: «المحافظة شهدت عواصف ترابية وأمطار غزيرة، فخلال 55 دقيقة هطل 8 ملايين متر مكعب، وآخر سيول شهدتها المحافظة كانت عام 2010، حيث هطل نحو 5 ملايين متر مكعب خلال ساعتين».

المحافظة مرت بظروف صعبة بعد هطول الأمطار الغزيرة

وأضاف محافظ أسوان، خلال حديثه مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أنّ المحافظة عاشت ظروفا صعبة بعد هطول الأمطار الغزيرة، حيث امتلأت الشوارع بالمياه، وانقطعت الكهرباء عن المحافظة كلها، مع ضرورة استمرار عمل منظومة المياه والصرف الصحي، وهو أمر مزعج للغاية، كما جرى إدخال عربات كسح وعربات لشفط المياه في توقيتات قياسية، وتشغيل 9 محطات صرف من 10، والمحطة الأخيرة كان حجم المياه بها كبير جدا، وكل تلك الظروف القاسية تحملها المواطن.

لا وفيات في سيول أسوان

واستكمل محافظ أسوان، «عشنا ظروف قاسية، المحافظة مش متعودة على ده، ولما كان بينزل المطر العادي كان المواطنين بيفرحوا، لكن اللي حصل كان سيول سببت خسائر، والأهم مفيش خسائر في الأرواح، مفيش مواطن اتوفى بسبب السيول، خصوصا إنه حصل سيول مدمرة وخسائر كبيرة جدا قبل كده، والخسائر الحالية بيتابعها رئيس الوزراء بنفسه، والقيادة السياسية بتتابع النفاصيل الدقيقة».

انهيار 106 منازل

وشرح عطية، أنّ 106 منازل ريفية مبنية بالطوب النيّ انهارت، وهي منازل غير مخططة بالتنظيم، وغير مملوكة للأشخاص، كاشفا عن أنّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، طلب حصر المبالغ لإعادة إعمار المنازل المنكوبة، وهو أمر مطمئن للأهالي المتضررة من السيول، وطالما حدثت مشكلة للمواطن الدولة مسؤولة عن حلها».

الدولة ستعيد بناء المنازل مرة أخرى بنفس المكان

ولفت محافظ أسوان، إلى أنّ الدولة ستعيد بناء المنازل مرة أخرى بنفس المكان لكن ليس في مخرّ السيل، كي لا يتكرر الأمر مرة أخرى: «هندخل مقاولين وجهاز التعمير ووزارة الإسكان، وقعدنا مع المقاولين وقولنالهم أنت مش جاي تكسب فلوس أنت جاي تخدم أهلك، فالمقايسات هتكون على المصاريف الحقيقة من غير هامش ربح، وهم مقاولون شغالين بالفعل في أكثر من مشروع وبيكسبوا منها، وبناء عليه تم الحصر بمنتهى الدقة على الوضع الحالي، والتكلفة هتكون حوالي 56 مليون جنيه قابلة للزيادة».

المواطن المصري في رقبة الدولة

وشدد عطية، على أنّه جرى حساب الأجهزة الكهربائية والأساس ضمن التكلفة، إضافة لحساب التمر التالف نتيجة الغمر ضمن الخسائر، مشددا على أنّ المواطن المصري في رقبة الدولة، والمسؤولية المباشرة على الحكومة والدولة: «في جمعيات خيرية اجتمعنا معاهم، والمحافظة عندها على أرض الواقع 10 عمارات لصالح الكوارث بمنطقة العلاقي، وفي 5 شقق فرشتها الجمعيات الخيرية، لأننا أقنعنا 5 أسر بس يتنقلوا، وفي ناس مش راضية تسيب مكانها».

وأكد محافظ أسوان، أنّ وزيرة التضامن الاجتماعي اتخذت إجراءات بتعويضات سريعة للمتضررين، مؤكدا: «المواطن في رقبتنا وهننفذ طلباته، وهييجي يقعد وحدة سكنية كاملة ومتكاملة، لحد ما نبني صح ونعمل أماكن تليق بالمواطن».

محاولات لإقناع أصحاب المنازل المنهارة بالانتقال لأماكن بديلة

وأوضح عطية، أنّ المحافظة بذلت جهودا كبيرة لإقناع أهالي أسوان المتضررين من السيول بترك منازلهم المنهارة والانتقال للأماكن البديلة: «أقنعنا 5 أسر فقط بعد عناء، عندهم إصرار غير عادي لأنهم قاعدين في أماكنهم مع جيرانهم وقرايبهم وخايفين لو سابوا المكان ميتبنيش، وأشغالهم ومدارسهم أقرب لهم، ولكن الـ5 أسر المنتقلة هيبلغوا الباقي ويشجعوهم».

وكشف محافظ أسوان، عن أنّ توجيهات رئيس مجلس الوزراء تمثلت في بناء منازل للأسر المنكوبة في أماكن عالية بعيدا مخرات السيول حتى لا يكون مهددا كل عام، معلنا جاهزية المحافظة لتسكين الأسر المتضررة خلال يومين فقط، وهناك 48 وحدة سكنية جاهزين للتسكين من اليوم.