ضبط شخص انتحل صفة طبيب وأدار مركزا للعلاج بالحجامة والأعشاب ببني سويف

تمكنت حملة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببني سويف، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، من ضبط شخص يدير مركز للعلاج بالحجامة والأعشاب الطبية بقرية قمبش بمركز ببا، للمرة الثانية، بعد أن تم ضبطه فى المرة الأولى داخل مركز بقرية بهبشين بمركز ناصر، بناء على توجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف، بضرورة تكثيف الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة.

توجيهات من وكيل وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات ضد مركز غير مرخص للعلاج بالحجامة

كان الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، قد كلف الدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية، باتخاذ الإجراءات ضد مدير مركز للعلاج بالحجامة والأعشاب الطبية بقرية قمبش بمركز ببا، بعد أن تم ضبط نفس الشخص بمركز ناصر خلال الأيام الماضية.

وتوجه فريق من إدارة العلاج الحر بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك إلى المركز، بقيادة الدكتور أحمد عبدالعظيم طه، وأحمد دهشان مدير الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك ببنى سويف التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ويضم الفريق الدكتور مصطفى محمود عبدالحميد، والدكتور شرين سعيد السنوسي، ومحمود فوزي وأحمد حسين من جهاز حماية المستهلك.

وتبين أن المركز غير مرخص كمنشأة طبية، وأن القائم على إدارته ليس طبيبا ولا يحمل مزاولة لمهنة الطب أو العلاج الطبيعى، مما يعد انتحالا لصفة طبيب، وبالتفتيش تبين وجود أسرة لعمل جراحات الحجامو وكاسات دم وشاش وقطن وإبر ومشارط ونفايات خطرة، مما يشكل جريمة جسيمة بعمل جراحات من غير متخصص.

التحقيقات: صاحب المركز انتحل صفة طبيب

كما كشفت الحملة خلال تفقد المركز، إعلان صاحبه بأنه طبيب لخداع المواطنين وطباعة شهادات وهمية باسم طبيب، وتبين أنه لا يحمل أى صفة مزاولة طبية، حيث يقوم بالتشخيص والعلاج بثلاث طرق جلسات حجامة، وسم النحل وعلاج بالأعشاب، وتبين عدم صلاحية المكان لتقديم خدمة عادية وليست طبية.

تم تحرير محضر رقم 22191 جنح ببا وتولت النيابة التحقيق.