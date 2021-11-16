إصابة 7 أشخاص في حادث مروري على الطريق الزراعي بني سويف الواسطى

أصيب 7 أشخاص، بإصابات متنوعة، اليوم الثلاثاء، في حادث مروري ناتج عن اصطدام سيارة نقل بسيارة لوري «ترحيلات» تابعة لوزارة الداخلية، على الطريق الزراعي، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

من جانبه، حرص محافظ بني سويف على زيارة المصابين داخل المستشفى للاطمئنان على حالتهم.

مديرية أمن بني سويف تتلقى بلاغا بالحادث

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا بوقوع حادث مروري ناتج عن اصطدام سيارة نقل بسيارة لوري شرطة «ترحيلات»، على الطريق الزراعي، أمام قرية «كود ادريجة» التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة.

محافظ بني سويف يزور المستشفى الجامعي للاطمئنان على مصابي الحادث

وتوجه الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، إلى المستشفى الجامعي للاطمئنان على مصابي الحادث، والذي أسفر عن إصابة ضابط و4 من الأمناء والأفراد، بالإضافة إلى 2 من المواطنين، حيث تراوحت الإصابات ما بين جروح وكدمات متفرقة واشتباه مع بعد الارتجاج ونزيف في الأنف وكسر في الأطراف.

واطمئن المحافظ، على الوضع الصحي لمصابي الحادث، واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم، واطلع على تقارير حالتهم الصحية، موجها باستمرار توفير كل أوجه الرعاية اللازمة لهم طوال فترة تلقيهم العلاج بالمستشفى، وإجراء التدخلات الجراحية للحالات التي تستلزم ذلك، معرباً عن أسفه لوقوع الحادث، وتمنياته بعاجل الشفاء للمصابين.

وكانت غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة قد تلقت صباح اليوم الثلاثاء، إخطاراً بوقوع حادث على الطريق الزراعي أمام كوم إدريجة بنطاق مركز الواسطى، وأسفر عن إصابة: «قرني عبدالحليم، 45 عاما، أمين شرطة، وجمال سيد محمد، 51 عاما، أمين شرطة، شعبان سيد حسين، أمين شرطة، 56 سنة، وشعبان قرني محمد 42 سنة، وعلي جمعة سيد رائد شرطة، محمد عويس حسن 56 أمين شرطة، و2 من المواطنين».