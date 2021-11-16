وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لبرامج الأونرا في خدمة اللاجئين الفلسطينيين

أكد سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، أهمية تأمين التمويل المُستدام لعمليات الأونروا وبرامجها، ومواصلة مساهمات المانحين الرئيسيين والمجتمع الدولي التي لا غنى عنها لتمكين الوكالة من تنفيذ مهمتها النبيلة، مشددا على دعم مصر للوكالة وما تقوم به من دور لخدمة اللاجئين الفلسطينيين.

مؤتمر تشغيل اللاجئين

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية سامح شكري، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في المؤتمر الوزاري الدولي بشأن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا»، الذي عُقد في بروكسل برئاسة مشتركة من الأردن والسويد.

وصرَح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري، أثنى على مبادرة الأردن والسويد بالدعوة لعقد هذا المؤتمر الهام.

كما تطرق الوزير شكري، إلى أهمية استعادة الأفق السياسي؛ سعيًا نحو تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة، وبما يُحقق السلام العادل والدائم والشامل في الشرق الأوسط.

دور الوكالة منذ تأسيسها

وأكد في كلمته على دور الوكالة الحيوي منذ تأسيسها عام 1949 في توظيف وإغاثة وتقديم الخدمات الأساسية للأشقاء من اللاجئين الفلسطينيين، وبما ساهم في تحسين حياة الملايين من هؤلاء اللاجئين والتخفيف من تداعيات وضعهم الإنساني، وذلك على الرغم من التحديات الكثيرة التي واجهتها الوكالة خلال تلك السنوات.

واختتم «حافظ» تصريحاته، بأن وزير الخارجية، شكر كل من الأردن والسويد لرئاستهما المشتركة للمؤتمر، وكذا بلجيكا لاستضافتها الناجحة لفعالياته، وأيضًا سكرتارية الأونروا ومفوضها العام على جهدهم المتواصل لمساندة اللاجئين الفلسطينيين.