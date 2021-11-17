حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 17-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يحب مولود برج السرطان أن يكون شريكه صادقًا تمامًا في ما يخص علاقتهما، ما يجعله يبذل قصارى جهده وطاقته في سبيل إسعاده.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

القمر في منزل الأصدقاء يعدك اليوم بدعم من الزملاء أو رؤساء العمل، وقد تجمعك بالأصحاب أوقات رائعة.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

الوضع الفلكي داعم وقد يحمل لك اليوم اجتماعات سارة، ولقاءات شاعرية تجمعك بالأهل والأحباب.

من ابرز مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.