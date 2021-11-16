حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 16-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الدلو صادق وصريح، يهتم بسعادة من حوله بشكل كبير، كما أنه يفضل التعامل مع الأشخاص الأمينة والنزيهة، كما يتميز أنه يحب الآخرين.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

ما زال القمر بمنزل العلاقات مما يساعدك أن تكون بليغا في تعبيراتك.. تبرز مواهبك وتتعامل بلباقة وتتحسن علاقاتك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

رغم الضغوط.. يدعمك القمر وتجد اليوم من يقف بجانبك من الأقارب أو الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.