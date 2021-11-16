رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 16-11-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:18 ص | الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

مولود برج الدلو صادق وصريح، يهتم بسعادة من حوله بشكل كبير، كما أنه يفضل التعامل مع الأشخاص الأمينة والنزيهة، كما يتميز أنه يحب الآخرين.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

ما زال القمر بمنزل العلاقات مما يساعدك أن تكون بليغا في تعبيراتك.. تبرز مواهبك وتتعامل بلباقة وتتحسن علاقاتك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

رغم الضغوط.. يدعمك القمر وتجد اليوم من يقف بجانبك من الأقارب أو الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 15-11-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الدلو الأحد 14-11-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الدلو السبت 13-11-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 12-11-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الدلو الخميس 11-11-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 10-11-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 9-11-2021 مهنيا وعاطفيا