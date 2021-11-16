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محمود مسلم

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 16-11-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:18 ص | الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

مولود برج الحوت من أقل الأبراج أنانية أو حبًا للذات، فهو يميل للتسامح والغفران، ومن الصعب أن يتعامل مع أي شخص بأنانية مهما كانت الأسباب.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

القمر بمنزلك الثاني وعليك اليوم أن تتصرف بحكمة في مصاريفك وفي أمورك المهنية والمالية.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

رغم التشوش.. فينوس وعطارد داعمان ويساعدانك على مقاومة التوتر، وتستطيع أن تبدو متوازنا في علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس. 

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