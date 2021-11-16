«الصحة»: بدأنا تطعيم الطلاب أقل من 18 عاما بلقاح «فايزر» منذ أيام

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وزارة الصحة بدأت بالفعل في تطعيم الطلاب أقل من 18عاماً بلقاح «فايرز» منذ أيام، وذلك بالتنسيق مع وزراتي التعليم العالي والتربية والتعليم والتعليم الفني، من أجل الحفاظ على سيرالعلمية التعليمية، والحفاظ على صحة الطلاب من تفشي فيروس كورونا والحفاظ على صحة الطلاب.

فرق طبية متنقلة لتطعيم الطلاب داخل المدارس

وأضاف «عبد الغفار»، في تصريحات لــ«الوطن» مساء اليوم الثلاثاء، أن وزارة الصحة وفرت عدة فرق طبية متنقلة لتطعيم الطلاب أقل من 18عاماً داخل المدارس، وذلك لصعوبة إقامة نقاط ثابتة داخل المدارس لتطعيم الطلاب، لأن مراكز التطعيم الثابتة تحتاج إلى تجهيزات مسبقة وتوفير ثلاجات معينة للحفاظ على اللقاحات في درجة معينة خاصة بلقاح فايرز.

وعن تطعيم الطلاب الأقل من 18عاماً بالجامعات، قال المتحدث باسم وزارة الصحة إن الجامعات بها مراكز تطعيم ثابتة، وبالتالي يمكن للطلاب الحصول على اللقاح من خلال التواجد في مراكز التطعيم المتواجدة داخل الحرم الجامعي بالجامعات، مشيراً إلى أن هناك تنسيق تام بين الصحة والجامعات، لتوفير الجرعات اللازمة من اللقاحات التي يمكن تطعيمها للطلاب.

الأعراض الجانبية عند التطعيم بلقاح فايزر

وعن الأعراض الجانبية للقاح فايرز، أكد «عبد الغفار» أن الأعراض التي تم رصدها خلال التجارب السريرية على الأطفال الأقل من 18عاماً، من خلال الشركة المصنعة للقاح، وتأكد من عدم وجود أي أعراض جانبية تؤثر على صحة الطلاب، وتتمثل هذه الأعراض في «ارتفاع درجة الحرارة، احمرار أو تورم مكان الحقن، الإرهاق، ألم في المفاصل والعضلات».

طرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا

وحول طرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، خاصةً مع اقتراب فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، أشار إلى ارتداء الكمامة، وغسيل اليدين، والتواجد في أماكن تهوية جيدة، وعند التحدث مع الآخرين لابد أن تكون هناك مسافة لا تقل عن متر على الأقل.