«الصحة» تكشف الأعراض الجانبية للقاح فايرز على الطلاب دون الـ18 سنة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة بدأت تطعيم الطلاب الذين تتراوح أعمارهم ما بين «18-15»، بلقاح فايرز وذلك بعد التأكد من مأمونية اللقاح من قبل هيئة الدواء المصرية والاطلاع على جميع التجارب السريرية وتقرير هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، للتأكد من فاعلية اللقاح على الأطفال في تلك المرحلة العمرية.

«الصحة» توضح الأعراض الجانبية للقاح فايرز على الطلاب

وأضاف عبدالغفار في تصريحات خاصة لــ«الوطن»، أن هناك بعد الأعراض الجانبية التي تم رصدها على الطلاب أقل من 18 عاما بعد الحصول على جرعات من لقاح فايزر سواء في المدارس للمرحلة الثانوية أو طلاب الفرقة الأولى بالجامعات وتمثلت في «آلام بموقع الحقن والإرهاق، والصداع، والآم بالمفاصل والعضلات، والقشعريرة، والحمى، احمرار أو تورم موقع الحقن وانخفاض الشهية»، منوها بأن تلك الأعراض تزول تلقائيا بعد يومين.

وتابع، بأنه لم يتم رصد أي أعراض جانبية أو آثار غير المتعارف عقب الحصول على اللقاح، مشيرا إلى أن تطعيم الطلاب خطوة إيجابية سوف تساعد على ارتفاع معدل التطعيم داخل مصر وتزيد من السيطرة على الوباء.

فرق طبية لتطعيم الطلاب في المدارس

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، بأن الوزارة وفرت فرقا طبية متنقلة لتطعيم الطلاب داخل المدارس، مشيرا إلى أنه لا يمكن توفير نقاط ثابتة داخل المدراس، منوها بأن لقاح «فايرز» لابد من حفظه داخل ثلاجات مخصصة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الفرق توجب المدارس الفترة الحالية لتطعيم المواطنين بجرعات لقاحات كورونا من أجل السيطرة على الوباء والحفاظ على سير العملية التعليمة داخل المدارس.

وأشار عبدالغفار إلى ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاجترازية والوقائية من أجل السيطرة على الوباء وعدم تفشي فيروس كورونا في الأماكن الحيوية أو الأماكن التي يتواجد بها العديد أعداد كبيرة من المواطنين، مثل المدراس والجامعات أو المنشآت الحكومية وتتمثل هذه الإجراءات في «ارتداء الكمامة، غسيل اليدين بالماء والصابون، التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة، لابد من وجود مسافة متر على الأقل عند التحدث مع الآخرين».