«الحسيني» يشيد بـ الداخلية والهلال الأحمر: عندنا مؤسسات «قد الدنيا»

أشاد الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، بإرسال وزارة الداخلية أرسلت مساعدات غذائية ومواد تموينية ضخمة لمحافظة أسوان تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدًا بذلك «أيوا إحنا عندنا دولة.. عندنا حكومات ومؤسسات قد الدنيا وكل حاجة هتبقى متوفرة ونشكر الداخلية على هذه القافلة، وده المعتاد من الوزارة الداخلية، هذا لا يمنع مؤسسات المجتمع المدني، المتمثلة في الشركات والهيئات والجمعيات من التبرعات لأهالي أسوان المتضريين من السيول».

واستعرض «الحسيني» مساعدات الهلال الأحمر المصري لأهالي أسوان، وإرساله لقوافل إغاثة إلى قرى أسوان المتضررة من السيول.

عمل حصر مبدئي وتقييم للأسر المتضررة

وقال معتز عبدالغفار مسؤول وحدة الكوارث بالهلال الأحمر المصري، إنَّ الهلال الأحمر المصري كان يتابع الحدث أولًا بأول عن طريق غرفة العمليات المركزية بالقاهرة، وبمجرد هدوء الأمطار بأسوان أرسل الهلال الأحمر المصري إمدادات مباشرة للأهالي، وتمّ إعداد حصر مبدئي وتقييم للأسر المتضررة، ووصل للهلال الأحمر بأسوان إمدادات من القاهرة تضمنت «مراتب وبطاطين وملايات»، وأساسيات للمواطن، مبينًا أنَّه يتمّ معاينة حجم الضرر وصرف ما يحتاجه المواطن.

تقديم أدوات نظافة شخصية باستمرار للمتضررين

وأضاف مسؤول وحدة الكوارث، أنَّه يتمّ تقديم أدوات نظافة شخصية باستمرار للمتضررين، وإجراء إسعافات أولية للمحتاج لذلك، «يهمنا إغاثة المتضرر حتى يشعر بأمان».

وعقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اجتماعاً مع ممثلي المجتمع المدني الذين بادروا بتقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية للمتضررين من تداعيات السيول التي شهدتها بعض مدن المحافظة منذ 3 أيام، بحضور نائبي المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد، وأحمد شعبان، إلى جانب اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بالإضافة إلى مديري الإسكان والتضامن الاجتماعي والمشروعات، إضافةً إلى رؤساء مراكز ومدن أسوان ودراو وكوم أمبو.