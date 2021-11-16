هشام إسماعيل عن سبب نجاح «إجازة مفتوحة»: الناس شافت نفسها فيه

حقق الفنان هشام إسماعيل، نجاحًا كبيرًا من خلال مشاركته في مسلسل «إجازة مفتوحة» بطولة الفنان شريف منير، والفنانة لقاء الخميسي، وكذلك مشاركته في حكاية «سكر مر»، من مسلسل «ورا كل باب»، وحصده ردود فعل قوية من الجمهور.

هشام إسماعيل: ردود فعل الجمهور فاجأتني

وكشف هشام إسماعيل، خلال ندوته في «الوطن»، عن أن ردود أفعال الجمهور على دوره في مسلسل «إجازة مفتوحة» فاجأته، قائلًا: «الحمد لله ردود الفعل فاجأتني، وغير متوقعة وجميلة، رد الفعل كان عالي جدا مقارنة بأني طول ما أنا شغال أمام الأستاذ شريف منير كنت حاسس أد إيه هو بسيط وتمثيله لذيذ وروحه حلوة مكنتش عايز أبقى بكسر الحالة دي فخدت من طاقته وروحه ومثلت ببساطة».

«إجازة مفتوحة» كان بمثابة ورشة تمثيل

وأضاف: «إجازة مفتوحة كان بمثابة ورشة تمثيل خلاني أمثل بشكل أبسط حتى في كل الأعمال اللي كنت بصورها وقتها مثل مسلسل زي القمر ومسلسل ورا كل باب، حيث كنت في الأول مقتنعا بالتقمص الكامل للشخصية، شكلا وموضوعا كما جاء السيناريو».

عوامل نجاح «إجازة مفتوحة»

أما عن عوامل نجاح المسلسل، وتفاعل الجمهور معه على مدار عرض حلقاته، أوضح هشام إسماعيل، أن مخرج العمل والمؤلف، هما أساس نجاح أي عمل فني، بعيدًا عن نجوم العمل والإنتاج قائلًا: «المخرج أهم عنصر في العمل مع السيناريست، هم اللي بيخلوا أي مسلسل ينجح مهما وفرت عوامل من نجوم وإنتاج ضخم لكن بييجي المؤلف والمخرج لو موضعوش وجهة نظرهم في العمل بشكل صح، العمل مش هينجح».

واستكمل حديثه: «سيناريو أحمد محمود أبو زيد بسيط وحقيقي جدا، والناس شافت نفسها في حكايات كثيرة من المسلسل، والمخرج محمد عبد الرحمن حماقي، عمل صورة مبهجة، وإدا للناس أداء عائلي مفتقدينه من زمان، بالإضافة إلى الإيقاع السريع للأحداث».