أعلن مؤتمر الباحثين والصحفيين في مجال السيارات باليابان، اليوم، عن حصول سيارة نيسان الجديدة «Note Aura» على جائزة RJC لهذا العام، ومنح الجيل الثاني من نظام e-POWER جائزة RJC Technology.

تكريم Note and Note Aura

وتم تكريم Note and Note Aura، لدفعها حدود فئة السيارات المدمجة بمستوى عالٍ من الراحة أثناء القيادة، وتصميمها الحماسي والمبتكر، من بين عوامل أخرى، تم تجهيز كلتا السيارتين بمجموعة نقل الحركة من الجيل الثاني e-POWER، الذي توفر تسارعًا قويًا وتباطؤًا سلسًا لقيادة ديناميكية ومريحة.

كما حصل المحرك الجديد والعاكس للجيل الثاني من مجموعة نقل الحركة e-POWER على جائزة RJC Technology.

مميزات المحرك الحاصل على الجائزة

ويعمل المحرك بشكل أقل تكرارًا من سابقه، ولديه نظام عالمي يتحكم في توليد الطاقة الكهربائية وفقًا لظروف الطريق، والهدوء الناتج منه أعلى من السيارات المدمجة القياسية.

وتم إطلاق Note الجديدة كليًا في ديسمبر 2020، وقد اجتذبت العديد من العملاء بفضل مجموعة نقل الحركة التي توفر تناقل سلس أثناء القيادة، ويقيّم المالكون أيضًا التصميم المبتكر للشكل الخارجي والداخلي لـ Note ، والذي يستحضر عصرًا جديدًا من المركبات الكهربائية.

ونالت Note Aura المدمجة المتميزة، التي تم إطلاقها في أغسطس، ثناءً كبيرًا على مجموعة نقل الحركة والمقصورة الداخلية المتطورة ومستوى أعلى من الهدوء، إذ إنها أول سيارة في اليابان تحتوي على نظام صوت Bose Personal Plus.

يذكر أنه في غضون 10 أشهر فقط، تم تقديم أكثر من 100000 طلب لكلا السيارتين.

وتعتبر شركة نيسان اليابانية، من أكبر الشركات على مستوى العالم التي تعمل على تطوير صناعة السيارات الكهربائية في العالم، وتقوم بتقديم حلول قوية نحو الحد من السيارات التي تعمل بالوقود، لتوفير مناخ أقل تلوثا.