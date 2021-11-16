«بنك القاهرة»: سعداء بالمشاركة في مشروعات «حياة كريمة» بالفيوم

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك مهتم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، معربا عن سعادته بتواجده في محافظة الفيوم للمرة الثانية في أقل من شهر، من خلال مبادرات يدعمها البنك، ويقوم بتمويلها، خاصة المشروعات المتناهية الصغر والحرفية، وتم توفير التمويل إلى إحدى السيدات العاملات في الحرف اليدوية.

إعادة إعمار قرى داود والصفيح بالفيوم

جاء ذلك، خلال فعالية افتتاح أعمال إعادة إعمار قرى داود والصفيح بالفيوم، ومصنع السجاد اليدوي بدار السلام بمركز يوسف الصديق، وذلك ضمن جهود تعاون «صناع الخير» و«بنك القاهرة»، لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بحضور الدكتور احمد الانصاري، محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، ومصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «صناع الخير للتنمية»، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الفيوم.

وأضاف فايد، أنهم سعداء بالمشاركة في إعادة إعمار منازل قرى داوود وتوسعة مصنع الأشغال اليدوية والسجاد وتطويره بقرية دار السلام أيضا، موجها التحية لمؤسسة «صناع الخير»، التي ساهمت بشكل كبير في الوصول للأماكن المستهدفة والمستحقين لهذه الخدمات.

توفير فرص العمل

وأكد، على ضرورة توفير فرص العمل، وزيادة معدلات التشغيل، التي تأتي في إطار جهود مبادرة «حياة كريمة»، وهو أحد أنجح المشروعات على مستوى العالم.

وتضمنت الفعاليات، تفقد المنازل المتهالكة بقرية داود بعد إعادة إعمارها وفرشها وتسليم المنازل لأصحابها، وكذلك افتتاح مصنع السجاد اليدوي بدار السلام بعد أن تم إنشاؤه من جديد على مساحة أكبر ليستوعب أكبر عدد ممكن من العمالة داخله.

ويحضر فعاليات الاحتفال عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الفيوم.

وشملت خطوات إعادة الأعمار رصد أهم احتياجات الأسر الأكثر احتياجا في قرى داود والصفيح، والتحقق من واقع المنازل التي يعيشون فيها، ليتم بعدها تصميم خطة عمل تلبي هذه الاحتياجات بشكل فعلي، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية القسم الأول البدء في تنفيذ إعادة الإعمار لكل المنازل المتهالكة في القريتين من ترميم الجدران وعمل الأسقف والأرضيات والمحارة والدهانات والمطبخ والحمام وباب وشباك وبعدها فرش المنازل بغرفة نوم رئيسية وغرفة نوم أطفال وغرفة استقبال، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».