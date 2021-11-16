محافظ القليوبية يستعرض إنجازات «حياة كريمة»: 36 قرية مستفيدة من أول مرحلة

قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إنَّ مشروعات «حياة كريمة» بالقليوبية تستهدف رفع قدرات البنية التحتية والأساسية لقرى مركز «شبين القناطر» ومواكبة الجهود التنموية للدولة، موضحًا أنَّ توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين أولوية ويتمّ ترجمتها في مشروعات صحة وتعليم ومياه شرب وصرف صحي وكهرباء وغاز طبيعي واتصالات وإنشاء نقاط إسعاف ومطافئ، ورفع كفاءة الطرق والإنارة العامة وتأهيل وتبطين الترع، فضلاً عن إنشاء المجمعات الشبابية والخدمية ومشروعات تحسين البيئة.

اجتماع لمراجعة ومتابعة مشروعات حياة كريمة بالقليوبية

جاء ذلك خلال كلمة محافظ القليوبية، في الاجتماع التنسيقي لمتابعة تنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير قرى الريف المصري ضمن مبادرة «حياة كريمة»، بحضور نائبي المحافظ وسكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية للمحافظة وممثلي مجلس الوزراء ومؤسسة حياة كريمة.

رفع كفاءة المنازل الأكثر احتياجًا وبناء أسقف ومدّ وصلات مياه

وقال «الهجان»، إنَّ المرحلة الأولى من «حياة كريمة» تنفذ في شبين القناطر وتغطي 36 قرية و148 عزبة، منوهًا إلى أنَّ المبادرة ترفع كفاءة المنازل الأكثر احتياجا مع بناء الأسقف ومدّ وصلات المياه والصرف الصحي، وتوفير فرص عمل وتدريب وتشغيل الشباب بواسطة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشددًا على ضرورة إزالة أي معوقات تعطيل سير العمل بمشروعات المبادرة، مؤكّدًا ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كل القطاعات لسرعة إنهاء الأعمال في الوقت المحدد.