إطلاق المشروع الوطني للقراءة للعام الثاني بالتعاون مع مؤسسة إماراتية

قررت وزارة التربية والتعليم، اليوم، إطلاق المشروع الوطني للقراءة للعام الثاني، بالتعاون مع مؤسسة البحث العلمي الإماراتية، في اجتماع مشترك، لعرض دليل المشروع للعام الثاني، والإجابة عن جميع الاستفسارات، وجرى التوجيه بأهمية المشاركة في المشروع، وتحديد منسقي المشروع بكل المستويات.

جاء ذلك في إطار توجيهات ودعم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالاهتمام بالأنشطة الطلابية، إذ عقدت الوزارة اجتماعًا، لمناقشة تفاصيل المشروع الوطني للقراءة للعام الثاني، بالتعاون مع مؤسسة البحث العلمى الإماراتية، وذلك عبر شبكة الفيديو كونفرانس بديوان عام الوزارة.

وحضر الاجتماع بحسب بيان للوزارة، المنسق العام للمشروع إلهام أحمد إبراهيم رئيس قطاع الخدمات والأنشطة ومديرو عموم الشؤون التنفيذية، وموجهي عموم المكتبات بجميع المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، وممثلي مؤسسة البحث العلمي لمكتب مصر وإفريقيا.

التوجيه بأهمية المشاركة في المشروع

وجرى خلال الاجتماع، عرض دليل المشروع للعام الثانى، والإجابة عن جميع الاستفسارات، والتوجيه بأهمية المشاركة في المشروع، وتحديد منسقي المشروع بكل المستويات.

التوجيه ببدء تسجيل الطلاب في المسابقة

كما جرى التوجيه ببدء تسجيل الطلاب في المسابقة، من خلال موقع المشروع الوطني للقراءة، عن طريق المنسق المدرسي أخصائى المكتبات بكل مدرسة، والعمل على تذليل أية عقبات تواجه تنفيذ المشروع.

جدير بالذكر، أن المشروع الوطني للقراءة، يهدف إلى تشجيع طلاب المدارس، والجامعات والمعلمين وسائر أفراد المجتمع على القراءة والحفاظ على الهوية العربية، وذلك من أجل تحقيق روح المنافسة والإبداع.