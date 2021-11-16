التعليم توقع بروتوكولا مع «شنايدر» وIECD لتطوير مدارس التكنولوجيا

وقّعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بروتوكول تعاون مع جمعية «شنيدر إلكتريك مصر، والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية IECD، وصندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم»، بهدف استكمال مسيرة تطوير مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية التابعة لإدارة السلام، بمحافظة القاهرة.

وقع البروتوكول بحسب بيان، الدكتور محمد محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، وسيف الدمرداش نائب رئيس شركة شنيدر إلكتريك مصر وشمال شرق أفريقيّا للقطاع السكني والتوزيع، ونور أحمد كامل مديرة المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية في مصر (IECD)، وأشرف محمد عزت نجم رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم (التعليم حياة).

التعاون مع شركات القطاع الخاص بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأكد الدكتور محمد مجاهد، ضرورة التعاون مع شركات القطاع الخاص بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، لما يحققه من توازن بين ما يتلقاه الطلاب من معلومات نظرية وتطبيقات عملية بمصانع وشركات الشركاء الصناعيين، مضيفًا أنّ هذا ما تم في مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا بعد إدراج شركة شنايدر إلكتريك وصندوق التعليم حياة كشركاء مع المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية والغرفة الفرنسية.

وأضاف مجاهد، أنّه سيتم تخريج أول دفعة من طلاب المدرسة المتخصصين بمجال الصيانة الكهربائية هذا العام الدراسي 2021/2022، ويعد مجال الصيانة الكهربائية من أهم المجالات التي يحتاجها سوق العمل المصري، فهو الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في القطاعات كافة، كما أنّه يُعد جزءا من الخطط الوطنية لتنمية قطاع الطاقة بمصر وتحقيق استدامته في إطار رؤية مصر 2030، والاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة في مصر 2016 ـ 2035.

وفي سياق متصل أكد الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أنّ الوحدة تتابع عن كثب مدارس التكنولوجيا التطبيقية، فضلا عن توفير مشرفين بجميع المدارس للتأكد من تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم المطبقة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، لتتمكن الوحدة من رصد كل ما هو إيجابي أو سلبي في المدراس، وتستطيع الوزارة الحفاظ على جودة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتطويرها بشكل مستمر بما يخدم العملية التعليمية، ويمد الطلاب بالتدريبات والمهارات التي تؤهلهم بشكل كلي لسوق العمل المحلي أو الدولي.

خطط لافتتاح مدارس التكنولوجيا التطبيقية في 2022/2023

وأشار بصيلة، إلى جهود الوزارة نحو افتتاح مزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالعام الدراسي القادم 2022/2023، بمختلف أنحاء الجمهورية، وستضم تلك المدارس تخصصات تطبق لأول مره بمصر، وستقوم الوزارة فى الأيام القليلة القادمة بتوقيع بروتوكولات تعاون مع العديد من الشركات الصناعية؛ لافتتاح مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة.

من جانبه، أعرب المهندس سيف الدمرداش، نائب رئيس الشركة للقطاع السكني والتوزيع في شنايدر إلكتريك مصر وشمال أفريقيا والمشرق العربي، عن سعادته بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم في تطوير مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية، والتي ستتيح للشركة الفرصة بدعم وتطوير برامج التعليم الفني للفنيين في قطاع الكهرباء والطاقة لتقديم نموذج متميز ومحترف من فنيين التركيبات الكهربائية والتحكم الآلي للسوق المصري وفقًا للمعايير العالمية.

تمكين الفتيات وإتاحة فرص عادلة للتعليم الفني الأكاديمي

وأضاف أنّ الشركة تأمل من خلال هذه الشراكة، أن يكون لها دور فاعل في تمكين الفتيات كي يتاح لهن فرص عادلة للتعليم الفني الأكاديمي وتنمية مهاراتهن من أجل التأهيل للعمل بكفاءة واحتراف، ما قد يغير في المستقبل القريب من الصورة الذهنية عن عدم قدرة المرأة على العمل في المجال الفني، مؤكدًا إيمان شركة شنايدر إلكتريك بأنّ المرأة يمكنها العمل في أي قطاع، بل وتتفوق و تتميز طالما توفرت لها فرص التعلم والتدريب.

وأعرب أشرف نجم، رئيس مجلس إدارة صندوق «التعليم حياة»، عن سعادته لتوقيع البروتوكول، مشيرًا إلى خطة الصندوق لتقديم الدعم اللازم للعملية التعليمية، نظرًا لتوجه الدولة لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، وتماشيًا مع خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير التعليم الفني، وابتكارها لنموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأضاف أنّ «التعليم حياة» صندوق قومي وطني خيري غير هادف للربح، ويركز على الاستثمار من أجل التنمية المستدامة في مجال التعليم في مصر لتوفير حياة أفضل للشباب من الأجيال الحالية والمقبلة، ومن أولوياته سد الفجوة بين مخرجات التعلم ومتطلبات سوق العمل، مع الاهتمام بتطوير التعليم الفني، وتعزيز التعليم عن بعد، إضافة لتمكين البنات وإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت نور أحمد كامل، ممثلة المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية بمصر، إنّ توقيع البروتوكول هو استكمال لنجاح التعاون المستمر والمثمر الذي تم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية منذ يوليو 2016، حيث نفذ بنجاح برنامج المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية «بذور الأمل» في عدد من المدارس، وإيمانًا بدعم جهود الدولة التي تهدف لتنمية مهارات أبنائنا طلاب التعليم الفني وإشراك القطاع الخاص والشركات العاملة بمجال الكهرباء.