التعليم: تحديد الطلاب المستحقين بتخفيض المصروفات عبر الإخصائي الاجتماعي

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جرى التنبيه على المدارس بتكليف الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة بعمل البحث الاجتماعي لتخفيض المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي 2021-2022 للطلاب غير القادرين، وتحديد ما إذا كان الطالب يستحق أم لا.

اعتماد البحث الاجتماعي للإعفاء من المصروفات من مدير المدرسة

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيجري مراجعة وظيفة العائل للطالب ومستواه الاجتماعي وظروفه المادية، وكل ذلك لن يستغرق وقتا طويلا، وبعدها تصدر توصية الشؤون الاجتماعية، وإذا ثبت عدم مقدرة الأسرة ماديا، يتم اعتماد البحث المقدم من الطلاب غير القادرين من مدير المدرسة وبعد ذلك يتم اعتماده من الشؤون الإجتماعية.

وتابع المصدر، بأنّ وزارة التضامن الاجتماعي لديها قواعد بيانات رقمية عن الأسر، وبإمكانها الاستعلام جيدا والتحقق من عدم مقدرة الأسرة على الوفاء بالالتزامات الخاصة بالمصروفات وسداد الاشتراكات والخدمات والأنشطة للمدارس.

وحددت وزارة التربية والتعليم، الطلاب المعافين من المصروفات المدرسية طبقاً لضوابط الإعفاءات المقررة للطلاب أبناء الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، إضافة إلى ما ورد في المادة الثامنة من القرار الوزاري رقم 119 لسنة 2021.

خطوات الإعفاء من مصروفات المدارس الحكومية

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات الإعفاء من مصروفات المدارس الحكومية للعام الدراسي الجاري 2021-2022 للطلاب الذين يندرجون تحت فئات الإعفاءات وهي كالتالي :-

- التقدم ببحث اجتماعي لوزارة التضامن، وتسليمه إلى الإخصائي الاجتماعي بالمدرسة لتطبيق الإعفاء من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات «المصروفات».

- يقوم المسؤول المالي بالمدرسة بإعداد كشوف معتمدة من مدير المدرسة، تتضمن بيانات الطلاب التي تندرج تحت فئات الإعفاء من المصروفات المدرسية والمستندات الدالة على الإعفاء.

- إرسال البيانات إلى قسم الإحصاء بالمديرية لتسجيلها على الموقع الخاص بالإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.