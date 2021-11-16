إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص بجروح خطيرة وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم سيارتين ربع نقل، تقلان عمالة، على طريق «الماستر» مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إجراء الإسعافات الأولية وفحص المصابين

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال المستشفى 7 أشخاص مصابين بجروح خطيرة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء حادث تصادم بين سيارتين محملتين بالعمالة، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية، وتحرر المحضر اللازم.

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من معوض حامد السيد، 25 سنة، من المنوفية، مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وظريف عبد الصادق الصيفي، 55 سنة، مصابا بجرح قطعي بفروة الرأس، وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد ناجح صديق، 16 سنة، مصابا بجرح قطعي بفروة الرأس، وكدمات متفرقة بالجسم.

كدمات وجروح قطعية في فروة الرأس

كما أصيب فتحي السيد عبدالله، 48 سنة، من المنوفية، بكدمات متفرقة بالجسم، وجلال علي سالم، 58 سنة، من المنوفية، بكدمات متفرقة في الجسم، محمد أشرف معوض، 36 سنة، مصابا باشتباه كسر في الأنف، وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد عزت صديق، 14 سنة، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.