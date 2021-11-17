«زراعة النواب» تناقش إلغاء قرار تخصيص 1740 فدانًا للشباب في بورسعيد

ناقشت لجنة الزراعة، بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، طلبات إحاطة مقدمة من عدد من نواب بورسعيد، بشأن إلغاء قرار تخصيص مساحة 1740 فدانا شرق بورسعيد، بمنطقة سهل الطينة المخصصة لشباب الخريجين رغم سداد مقدمات الحجز.

إلغاء قرار تخصيص 1740 فدانا شرق بورسعيد

وقال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن إلغاء قرار تخصيص 1740 فدانا شرق بورسعيد من الملفات التي تحظى باهتمام كبير على صعيد المحافظة، والتي أعلنت فيما بعد بنقل ولاية هذه المنطقة، وبعد دفع مقابل مادي من قبل الشباب المنتفعين بها.

وعقب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، قائلا: «جميع الأراضي تحت ولاية جمهورية مصر العربية، أليست المحافظة أعلنت وطرحت وحصلت على مقابل من قبل المنتفعين، ولكن علينا أن نكون متأكدين أن الدولة المصرية دائما تُوفي بالتزاماتها ومن المتوقع أنه سيكون هناك حرص من قبل التنفيذيين لإرجاع الحقوق لأصحابها».

وقال عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد: «المحافظة كانت حريصة على ترجمة اهتمام القيادة السياسية بتمكين الشباب، وبالتنسيق مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وتم التوسع في تخصيص الأراضي للشباب من 825 إلى 1740، وذلك في إطار تعزيز التعاون وتمكين الشباب».

وأضاف عثمان، أنه بعد تخصيص الأرض سالفة الذكر، اقتصر دور المحافظة على الإعلان عن الطرح والبيع والقرعة العلنية فقط، وتظل الولاية تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية صاحبة الاختصاص.

فوز 347 شابا في القرعة

وأشار نائب المحافظ، إلى أنه تقدم للقرعة العلنية 1617 شابا، وفاز منهم 347، وبالفعل هناك من دفع المقابل المالي المنصوص عليه في كراسة الشروط، وللعلم كراسة الشروط بها ضرورة أخذ موافقة رأي الجهاز الوطني لتنمية شبة جزيرة سيناء.

واستكمل: «اتضح بعد ذلك وجود تعديات على الأرض محل طلب الإحاطة، بأن هناك مواطنين مقيمين على الأرض، وبناء عليه قررت اللجنة رقم 107 لسنة 2018، المشكلة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، لطرح أراضي مشروع تنمية شمال سيناء، وإلغاء التخصيص، ولهذا فإن القرار ليس قرار محافظة أو هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وذلك بعدما تبين للجنة وجود تلاعب فى الإيصالات».

ومن جانبه، علق أحمد فرغلي، أحد نواب بورسعيد مقدمي طلب الإحاطة، على حديث نائب محافظ بورسعيد، قائلا: «كلامه متناقض، قال كلام وعكسه، مثلما قال إننا طرحنا كراسة الشروط وتفاجأنا أن فيه ناس على الأرض مش عارفين نطلعهم، وكذلك ما قاله عن أن المتقدمين غير مستوفيين للشروط».

وأضاف فرغلي، أن قرار المحافظة بإلغاء التخصيص، جاء بعد إعلان المحافظة أسماء الفائزين في القرعة، وتحصيل رسوم من الفائزين لصالح المحافظة، ثم لصالح الهيئة، متابعا أن هناك 148 شابا استوفوا الشروط.

كما انتقد فرغلي، ما قاله نائب محافظ بورسعيد، بشأن أن جميع مشروعات الشباب السابقة كانت فاشلة، موجها سؤال إليه، إذن لماذا طرحتها تاني للشباب لو كل المشروعات السابقة فاشلة؟

وأوضح أن هناك علامات استفهام بشأن موقف محافظة بورسعيد، متسائلا عن سبب الطرح والعدول؟، مؤكدا وجود تعنت واضح ضد شباب بورسعيد.

وأكد أنهم يحترمون القانون، وينتظرون حكم القضاء في ذلك الأمر المقرر صدوره غدا.

وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع، بانتظار حكم القضاء، وتوفير أراضي بديلة للشباب حال كون الحكم في غير صالح الشباب.