«بريدجستون» تكرم الفائزين والمشاركين في «أولمبياد طوكيو»

كرمت «بريدجستون» (Bridgestone)، إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير الحلول المتقدمة والمستدامة لقطاع النقل وأحد الشركاء العالميين للألعاب الأولمبية والألعاب البارالمبية، الرياضيين المصريين الذين شاركوا وفازوا بميداليات في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».

جاء ذلك، خلال حفل خاص أقامته مؤخرا في فندق ماريوت مينا هاوس في القاهرة.

تكريم الرياضيين المتميزين في أولمبياد طوكيو

وتم تنظيم الحفل لتكريم الرياضيين الذي قدموا أداءً متميزا في أولمبياد طوكيو، وذلك في إطار دعم «بريدجستون» لجهود اللجنة الأولمبية الوطنية المصرية واللجنة البارالمبية الوطنية المصرية في إعداد الرياضيين للنسخة المقبلة من الألعاب الأولمبية والألعاب البارالمبية في باريس.

وأقيم الحفل بالشراكة مع الشريك الإقليمي لـ«بريدجستون» في مصر «شركة النيل للمشروعات والتجارة»، الموزع الحصري لمنتجات «بريدجستون» في مصر منذ أكثر من 30 عاما.

وحضر حفل التكريم كل من الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية؛ وستيفانو سانشيني، المدير الإقليمي لشركة «بريدجستون الشرق الأوسط وأفريقيا»؛ وأسامة النجار، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للمشروعات والتجارة؛ ومحمد النجار، المدير العام لشركة النيل للمشروعات و التجارة؛ و المهندس هشام حطاب، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية المصرية؛ والدكتورة حياة خطاب، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية المصرية، بالإضافة إلى عدد من كبار الشخصيات.

وخلال كلمته في حفل التكريم، قال سانشيني: «نقدم تهانينا الحارة إلى كافة الرياضيين المصريين على إنجازاتهم الرائعة في أولمبياد طوكيو، كما نقدم دعمنا ومساندتنا وأمنياتنا بالتوفيق لكافة الرياضيين الذين يستعدون للبطولات الرياضية العالمية المقبلة وأولمبياد باريس. ونحن نؤمن بقدرة الرياضة على جسر الهوة بين الشعوب وجمع العالم معا».

وأضاف: «كأحد الشركاء العالميين للألعاب الأولمبية والألعاب البارالمبية وبفضل التزامنا تجاه المجتمع، يمكننا تقديم الدعم للناس من مختلف الأعمار والقدرات حول العالم لتحقيق أحلامهم».

سانشيني: نواصل تنفيذ المبادرات للاحتفاء بالرياضيين وإلهامهم ودعمهم

وبوصفنا شركة معنية بخلق إرث إيجابي في الألعاب الأولمبية، سنواصل تنفيذ المبادرات للاحتفاء بالرياضيين وإلهامهم ودعمهم».

كما تدعم «بريدجستون» بصفتها الشريك الرسمي للألعاب الأولمبية والألعاب البارالمبية، أنشطة اللجان الأولمبية الوطنية حول العالم وتروج للمبادئ الأساسية لميثاق الألعاب الأولمبية مثل خدمة المجتمع والمسؤولية الاجتماعية واحترام التنوع والإشراف البيئي.

وفي تلك المناسبة، صرح محمد النجار المدير العام لشركة النيل للمشروعات و التجارة قائلا: «أنا فخور اليوم بالاحتفال بإنجازات أبطال مصر في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، على مدار السنوات السابقة، استطعنا من خلال شراكتنا طويلة الأمد مع بريدجستون أن نحقق نمو وإنجازات بالإضافة إلى تبني مبادرات تحدث تأثير إيجابي على المجتمع».

رؤية شركة النيل وبريدجستون المشتركة

يأتي حدث اليوم ليؤكد رؤية شركة النيل وبريدجستون المشتركة والتي تتماشى مع أجندة الدولة لدعم وتمكين الشباب والرياضة. و نسعى لتقديم كل الدعم اللازم للجنة الأولمبية والبارالمبية المصرية لتجهيز أبطالنا ومساعدتهم في كتابة قصص نجاح جديدة في ألعاب باريس 2024.

وإلى جانب تقديمها للدعم المالي كشريك رسمي، ستقوم كل من «بريدجستون» وشركة النيل للمشروعات والتجارة أيضا بتوفير المعدات المتطورة ومرافق التدريب، كما ستدعم المبادرات والمنهجيات الشاملة للصحة الذهنية وتعمل على تعزيز الروح المعنوية للرياضيين المصريين تحضيراً لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024. وسيتم إعداد هذه المبادرات المحلية بما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات الرياضيين المصريين.

ولكونها شركة تشهد تطوراً مستمرا، فإن هذه المبادرات التي تم إطلاقها لدعم الرياضيين المصريين تتماشى مع التزام «بريدجستون» تجاه المجتمع في مصر، التي تعتبر من بين الأسواق الرئيسية لمنتجاتها وحلولها.