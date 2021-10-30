بنك القاهرة يكرم إبراهيم حمدتو وشريف عثمان لإنجازاتهما بدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020

كرّم بنك القاهرة بطل مصر البارالمبى شريف عثمان لحصوله على الميدالية الفضية فى رفع الأثقال بدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، والبطل الملهم إبراهيم حمدتو لاعب تنس الطاولة وصاحب المشاركة المتميزة بالبطولة، ضمن جهود البنك المتواصلة لمساندة أبطال مصر الرياضيين ودعم القطاع الرياضى، فى إطار اتفاقية التعاون بين بنك القاهرة وشركة «روابط» الرياضية باعتبارها الوكيل والمسوّق الحصرى للاعبين.

وأعرب طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، عن اعتزازه بالإنجاز الرياضى الذى حققه اللاعبان خلال مشاركتهما بالبطولة، مؤكداً حرص بنك القاهرة على رعاية أبطال مصر البارالمبيين إيماناً بقدراتهم غير العادية على التحدى والإصرار والعزيمة لتحقيق الإنجازات التى تُضاف إلى سجل الرياضة المصرية.

وأكد استمرار البنك فى دعم ومساندة اللاعبين لتحقيق إنجازات أكبر خلال دورة الألعاب البارالمبية القادمة والمقرر إقامتها بباريس خلال عام 2024.

وتابع «فايد» أن دعم القطاع الرياضى ومساندة أبطال مصر يعد محوراً أساسياً تقوم عليه استراتيجيات العمل بالبنك لما له من أبعاد تنموية عديدة، مشيراً إلى استمرار البنك فى القيام بهذا الدور الحيوى لتحقيق مزيد من الإنجازات فى إطار توجه البنك لتشجيع الرياضة وتحفيز الشباب وتعميق الانتماء.

وفى سياق متصل أوضحت هايدى النحاس، رئيس قطاع اتصالات المؤسسة والتنمية المستدامة ببنك القاهرة، أن دورة الألعاب البارالمبية تمثل أهمية بالغة لأنها تسلط الضوء على مختلف شرائح المجتمع وخاصة الشباب، كنماذج ملهمة نجحت فى أن تتجاوز كل التحديات والصعوبات لتحقق إنجازات ومراكز متقدمة بالبطولات الدولية، وأشارت إلى أن البنك يقوم برعاية 11 بطلاً أولمبياً فى مختلف الألعاب الرياضية، فضلاً عن رعاية البطلة نور الشربينى المصنَّفة الأولى عالمياً برياضة الاسكواش.

وأوضحت أن بنك القاهرة يحرص على دعم ومساندة القطاع الرياضى من خلال جهود عديدة أبرزها المشاركة فى مبادرة دعم الأنشطة الشبابية والرياضية التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة المصرية بالتنسيق مع اتحاد بنوك مصر، ورعاية الفعاليات والأحداث الرياضية التى تسهم فى تشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها ومنها مبادرة «دراجتك صحتك»، فضلاً عن رعاية البنك لأنشطة الاتحاد المصرى لكرة السلة والبطولات التى يقيمها الاتحاد وغيرها.