مدبولي يكلف بإعداد خطة لتحويل جميع سيارات «شرم والغردقة» للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وعدد من المسئولين والمستثمرين السياحيين.

إعداد خطة لتنفيذ تحويل جميع السيارات في شرم الشيخ والغردقة للعمل بالغاز الطبيعي

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتكليف بإعداد خطة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحويل جميع الأتوبيسات، والسيارات، ومن بينها سيارات التاكسي، وكذلك جميع وسائل النقل الجماعي، في مدينتي شرم الشيخ والغردقة، للعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء، ليكونا ضمن المدن الخضراء، مؤكدا استعداد الحكومة، تقديم التيسيرات المطلوبة لهذا الغرض، مطالبا وزير السياحة والآثار، بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، وفي سياق متصل، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه من المقرر أن يكون لدينا نحو ألف محطة تموين سيارات بالغاز بنهاية شهر مارس المقبل.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إجراءات السلامة الصحية، داخل المنشآت السياحية والفندقية، مشيرا إلى بدء عمل 5 شركات دولية متخصصة في مجال مراجعة إجراءات السلامة الصحية، ومضيفا أنه تقرر التفتيش الدوري والمفاجئ على المنشآت، مع عدم تجديد الرخصة للمنشأة التي لا تلتزم بالإجراءات.

مقترح برفع قيمة الحد الأدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية

وجرى استعراض مقترح برفع قيمة الحد الأدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية، وذلك في إطار استهداف شرائح أعلى في الانفاق من السائحين، وسوف يتم عرض هذا المقترح خلال اجتماع مجلس الوزراء، كما تمت مناقشة نتائج ربط مقاصد السياحة الشاطئية بمقاصد السياحة الثقافية.

وفي سياق متصل، تمت الإشارة إلى جهود وإجراءات تأمين السائحين، ومتابعة تركيب أجهزة التتبع (GPS) في الأوتوبيسات السياحية، والمينى باص والميكروباص، والليموزين، وكذا جرى عرض توجيهات رئيس الوزراء، بشأن التنسيق مع الجهات المعنية من أجل قيام جميع وسائل النقل «جماعى/ خاص/ فردى/ أجرة/ ميكروباص.. إلخ)، التي تقوم بنشاط نقل السائحين، بالربط مع مركز تتبع حركة المركبات السياحية التابع لوزارة السياحة والآثار، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، كما تم استعراض موقف الحركة السياحية، على مدار العام الجاري، والاستعدادات للموسم السياحي الشتوي.

كما استعرض الدكتور خالد العناني موقف تنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بقطاع السياحة، مشيرا إلى أنه فيما يخص الإجراءات الطبية والتأمينية بالمطارات والمحافظات السياحية، فقد تمت زيادة الأطقم الطبية بمطارات المحافظات السياحية، وذلك للتوسع في إجراء المسحة الطبية ( PCR ) تفاديا لأي مظاهر للازدحام بتلك المطارات، مع التشديد على انتقاء الأطقم الطبية بعناية.

موعد افتتاح معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» بأمريكا

وبناء على التكليفات الرئاسية، قامت السلطات المعنية بالمطارات، تسهيل وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة باستقبال وخروج السائحين من المطارات (كشف طبي) جوازات/ أمتعة.. إلخ)، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تكثيف عمل لجان التأمين المشتركة بين كل الجهات المعنية بالمطارات والمحافظات السياحية.

كما تطرق الوزير، إلى افتتاح معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» بهيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، في 20 نوفمبر الجاري، حيث جرى تخصيص جناح بالمعرض للترويج للسياحة استثمارا للزخم الإعلامي المتوقع ومستوى الحضور المرتفع.

فيلم ترويجي عن سيناء.. وفعالية كبرى بأسوان

وأوضح العناني، أنه كذلك جار إنتاج فيلم ترويجي عن «سانت كاترين أرض التجلي»، لافتاً إلى أنه سيركز على مجموعة من الرسائل، أبرزها روحانية المكان الذى يحتض ثلاثة أديان سماوية، وأنه موقع مسجل علي قائمة التراث العالمي، كما أنه موقع مسجل كمحمية طبيعية، كما سيسلط الضوء علي ارتباطه بالسياحة المستدامة ومشروعات التطوير الجارية في المنطقة.

وأشار الوزير، إلى جاهزية قصر محمد علي بشبرا للافتتاح قريبا، وكذلك جاهزية متحف عواصم مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة للافتتاح، موضحا أنه يتم الاعداد لفعالية كبري في أسوان، بمناسبة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل العام المقبل.

وألمح وزير السياحة والآثار، إلى إبداء عدد من كبريات بيوت الأزياء العالمية، رغبتها لإقامة عروض أزياء على سفح الأهرامات، وعلى أضواء معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، إلى الوضع الصحي، موضحا أنه جرى زيادة أعداد الأطقم الطبية في المطارات، لتيسير الإجراءات للقادمين من الخارج، كما تطرق إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لرفع القدرات الأساسية بأقسام الحجر الصحي بالمطارات، وجهود توفير التجهيزات الطبية، ومراكز التطعيم بالمحافظات.