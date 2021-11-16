أماكن سقوط الأمطار غدا.. غزيرة ورعدية ونشاط الرياح في عدد من المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، عن أماكن سقوط الأمطار غدا، التي تبدأ منذ الساعات المتأخرة من الليل في تمام الساعة 10 مساء، وتستمر حتى صباح الأربعاء، ومن التوقع أن يسود طقس معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب الصعيد لطيفا في أول الليل، مائلا للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، مثل السلوم ومطروح والإسكندرية على فترات متقطعة بنسبة تصل إلى 30% تقريبا، ويكون هناك سقوط لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من وسط وجنوب الدلتا والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30% تقريبا.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وعن طقس يوم الأربعاء، فمن المتوقع أن يكون هناك أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، مثل مطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية، وتكون تلك الأمطار على فترات متقطعة بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50% يصاحبها نشاط للرياح.

كما تكون هناك أمطار خفيفة صباحا على مناطق متفرقة من وسط وجنوب الدلتا والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة بنسبة تتراوح بين 20إلى 30 % تقريبا.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيانها، أنه اعتبارا من يوم السبت المقبل، الموافق 20 نوفمبر ستكون هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، كما وجهت نصيحتها للمواطنين بضرورة اتخاذ التدابير والاستعدادات اللازمة لمواجهة تدابير الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية غير المتوقعة.