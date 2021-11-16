حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 17-11-2021 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الأربعاء، إذ يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، ويكون الطقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

حالة الطقس غدًا

وقال خبراء الأرصاد إنّ الفرصة مهيأة غدًا لسقوط أمطار خفيفة صباحًا على مناطق متفرقة من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى بنسبة 20% على فترات متقطعة، وتكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا «مطروح - الإسكندرية - دمياط - بورسعيد - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية» بنسبة من 40 إلى 50% على فترات متقطعة يصاحبها نشاط للرياح.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، أيضًا، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 25 17

الإسكندرية 26 19

وادي النطرون 25 18

طنطا 24 17

شبين الكوم 24 18

دمنهور 24 18

بلطيم 25 17

مطروح 24 18

السلوم 23 16

سيوة 24 16

بورسعيد 25 19

دمياط 25 18

الزقازيق 25 18

المنصورة 24 17

الإسماعيلية 26 14

السويس 26 15

العريش 26 18

رفح 25 18

رأس سدر 26 17

نخل 26 11

نويبع 26 21

طابا 25 20

كاترين 20 12

الطور 26 20

شرم الشيخ 29 20

الغردقة 29 20

مرسى علم 28 19

الفيوم 27 14

بني سويف 27 16

المنيا 27 16

أسيوط 28 14

سوهاج 30 17

قنا 32 16

الأقصر 32 15

أسوان 32 19

إدفو 29 19

أبو سمبل 30 20

الوادي الجديد 32 16

شلاتين 29 19

أبو رماد 28 18

حلايب 28 20

رأس حدربة 27 20