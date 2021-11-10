أسعار الذهب اليوم تقترب من حاجز الـ900 جنيه للجرام

استقرت أسعار الذهب اليوم، في محلات الصاغة في مصر بدون مصنعية، وذلك عقب ارتفاعها نهاية تعاملات أمس الثلاثاء بقيمة جنيه، واستقرت الأسعار بعد تحديثها من قبل البورصات العالمية والتي انخفضت اليوم مقارنة بأمس، كما استقرت أسعار الذهب في البورصة العالمية منذ بداية الساعات الأولى من الصباح، حيث تتأثر الأسعار المحلية في مصر بحركة السوق العالمي والتداول في البورصات العالمية.

أسعار الذهب اليوم تستقر وعيار 21 بـ787 جنيها

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم، خلال بدء التعاملات اليومية، حيث سجلت أسعار الذهب عيار 21 مبلغ 787 جنيها للجرام الواحد، وهو الأكثر شعبية في السوق المصري، خاصة في المناطق الشعبية والصعيد والقرى.

وسجلت أسعار الذهب اليوم لجرام الذهب عيار 18 استقرارا أيضا في المحلات اليوم دون احتساب سعر المصنعية ووصل سعره إلى 675 جنيها، ويعتبر سعر الذهب عيار 18 هو الأكثر في المصنعية الخاص به نظرا لتميزه بأشكال عديدة.

سعر الذهب عيار 24 بـ899 جنيه

واستقرت أسعار الذهب اليوم لعيار الذهب 24 عند وهو الأقل مبيعا في السوق المصري، حيث يفضل شراءه في هيئة سبائك، واستقر سعر الجرام عند 899 جنيها للجرام، ويعتبر هو العيار الأقل مبيعًا وإقبالًا من قبل المواطنين، ويتوقع العديد من الخبراء أن يسجل سعر الذهب 900 جنيه للجرام الواحد.

وأطلعت بعض شركات ومحلات الذهب في مصر ما يسمى بـ«تخفيضات الجمعة الذهبية» والتي تقدم عروض على منتجات الذهب تصل نسبة خصوماتها إلى 60% على المشغولات الذهبية.

ولفتت عدد من شركات صناعة الذهب الشهيرة، عن عروض خاصة في شهر نوفمبر باعتباره شهر العروض والبلاك فرايداي، موضحة أن الخصومات تبدأ من 10% وتصل إلى 60%، بحسب شعبة الذهب بالغرفة التجارية.

وتختلف أسعار وقيمة مصنعية الذهب من مشغول لآخر، حيث تختلف سعر المصنعية من المشغولات الذهبية التي يتم تصنيعها في المصنع عن الورش.