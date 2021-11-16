أحكام بالسجن لـ 6 متهمين بسرقة محتويات دار مسنين بالإسكندرية: شاشات ومراوح

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حازم عبد الفتاح الشناوي ومحمود عيسى سراج الدين، وسكرتير الجنايات السيد الوزيري، أحكاما بالسجن ضد 6 متهمين بسرقة محتويات دار مسنين غرب المحافظة.

وجاء قرار المحكمة التي عاقبت الـ6 متهمين، بالسجن 5 سنوات لكل من «ال. م. س» و«ر. ف. س» و«س. ف. ع» و«خ. ع. س»، والسجن عامين لكل من «ص. ال. س» و«خ. ج. خ».

سرقة دار مسنين في غرب الإسكندرية

وكشفت أوراق القضية التي حملت رقم 988 لسنة 5021 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عن تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، بتلقيه بلاغا من مشرف بدار مسنين يفيد سرقة محتويات الدار بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، لقيام كل من «ال. م س» و«ر. ف. س» و«س. ف. ع» و«ح. ع. س» و«ال. ط. س» و«خ. ج. خ» بسرقة محتويات الأجهزة الكهربائية، وهي عبارة عن 8 شاشات تليفزيون 32 بوصة، و8 رسيفرات ماركات مختلفة، وكذلك عدد 6 مراوح مكتبية، وعدد 2 كشاف وكمبروسر هواء.

تحديد شخصية المتهمين والقبض عليهم

وأمكن من تحريات المباحث وتفريغ الكاميرات المجاورة، تحديد شخصية المتهمين وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهم وضبط بحوزتهم المسروقات، وبعرضهم على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.