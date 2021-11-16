الإسكندرانية في البحر قبل ساعات من نوة المكنسة.. «عوم وبدال» (صور)

تواجد عدد من مواطني الإسكندرية داخل الشواطئ قبل ساعات من هطول أمطار نوة المكنسة، التي تُعد أشد نوات السنة، بل والنوة الأولى في مواعيد نوات الإسكندرية 2021 مع انطلاق فصل الشتاء، الذي يشهد 5 نوات خلال الأيام المتبقية من العام الجاري، وعلى الرغم من ذلك لم يعير أبناء المدينة الساحلية أي اهتمام لتغيرات الطقس المحتملة، حيث تواجد عدد منهم داخل البحر ما بين «العوم» والاستمتاع بالتنزه، عبر قيادة «البدال».

المواطنون في بحر الإسكندرية قبل نوة المكنسة

ورصدت عدسة «الوطن» ذلك التناقض على شواطئ الإسكندرية، حيث ظهرت السماء ملبدة بالغيوم والسحب، فيما يستمتع المواطنون في مياه البحر الأبيض المتوسط، وسط درجة حرارة تصل إلى 24 درجة مئوية، حيث تواجد المواطنون داخل المياه من أجل الاستمتاع بجو خريفي مميز، وهدوء الشواطئ بعد زحمة الصيف.

الملابس الصيفية مستمرة حتى شهر نوفمبر في الإسكندرية

وعلى الرغم من إعلان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، حالة الطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد، وذلك وفقاً للبيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وبناءً على خرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والري، وتحذير شركة الصرف الصحي بالمحافظة من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، إلا أن المواطنين ما زالوا يرتدون الملابس الصيفية حتى إشعار آخر.

تحذيرات من نوة المكنسة

ومن المتوقع سقوط أمطار مساء اليوم مع أولى أيام نوة المكنسة، التي تبعها تعليمات بضرورة تقليل التحرك بالسيارات اعتباراً من مساء اليوم وحتى صباح غد الأربعاء، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار بالتحرك وممارسة مهامها، مع تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كيلومتراً في الساعة، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وعدم ‏الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة، وعدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

كما ينصح بعدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق، تجنباً لخطر الصعق، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، وعدم ركن السيارات بجوار الأشجار، لتفادي سقوطها بفعل الرياح.