شهود يروون مأساة حادث تسرب غاز ببولاق: «حسينا إنها آخر ساعة»

كانت عقارب الساعة تشير إلى السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء، وقتها استيقظ أهالي شارع المدينة المنورة بمنطقة كفر طهرمس بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، على صوت انفجار هز أرجاء المكان، وخلّف وراءه انهيارا جزئيا في عقار مكون من 6 طوابق، فضلًا عن إصابة اثنين، نتيجة تسرب غاز من بوتاجاز أحد سكان العقار.

تصاعد الأدخنة والنيران من أسفل العقار خلق حالة من الذعر والقلق، سيطرت على الأهالي، وأصيب رجل مسن يبلغ من العمر 70 عامًا، بحروق من الدرجة الأولى، إذ كان يسكن بمفرده في العقار، وأسرع الأهالي بقطع الغاز والكهرباء والمياه عن المنطقة.

صوت انفجار يدوي بالمنطقة

يقول محمود محمد حسنين، أحد سكان المنطقة: «الواقعة حدثت وقت خروج الأهالي للذهاب لعملهم صباحًا، كلنا صحينا على صوت الانفجار، فرأيت دخان كثيف بسبب الانفجار مع تصاعد ألسنة اللهب، وأسفر ذلك عن تحطم 15 سيارة موجودة خلف العقار، وتصدع عدد من الأعمدة بالدور الأرضي، فأبلغ النجدة وحضرت شركة الغاز على الفور لقطع الغاز وعقبها الشرطة والحماية المدنية والحي.. حسينا إنها آخر ساعة في حياتنا».

الغاز تسرب من البوتاجاز

ويضيف في حديثه لـ«الوطن»: «أعصابي مش قادر أتمالكها من وقت حدوث الانفجار، وإن المنازل التي تعرضت للانفجار قديمة مبنية منذ سنوات وتأثرت كثيرا، وكان من الممكن انهيارها في أي لحظة، والعقار تم إخلاؤه من السكان، وكلهم قاعدين في المسجد لأنهم معندهمش مأوى.. والغاز تسرب من البوتاجاز في غرفة المصاب لأنه يسكن بمفرده وهو من يقوم بعمل احتياجاته من مأكل وملبس».

بلاغ بالواقعة

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتم فرض كردون أمني مُحكم بالمكان، عقب اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة.

وبالفحص والمعاينة، تبيّن وقوع انهيار جزئي لحائط بإحدى الشقق بالطابق الأرضي، مطل على أرض فضاء مستغلة كجراج خاص للسيارات، وأسفر ذلك عن حدوث تلفيات بعدد 13 سيارة، وإصابة 2 من قاطني العقار، وتم نقلهما للمستشفى لإسعافهما.

فيما تم غلق مصادر الغاز والكهرباء عن العقار، وإخلائه والعقار الملاصق له، واتخاذ الإجراءات القانونية.