الديون تحرق سائق توك توك.. «زميله رمى عليه بنزين بسبب 3 آلاف جنيه»

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية تفاصيل حرق سائق توك توك يدعى «على . ط»، 22 عاما، في الشارع بمنطقة السلام بالقاهرة، حيث سكب زميله، ويدعى «حودة.ك» 23 عاما، البنزين عليه في الشارع أمام المارة وأشعل النار فيه بعود كبريت.

خلاف مالي بين المجني عليه والمتهم

ووفقا للتحريات وما أدلى به المتهم، خلال استجوابه، فقد اقترض المجني عليه 3 آلاف جنيه من المتهم لإجراء إصلاحات للتوك توك الذي يملكه، لكن المجني عليه لم يرد المبلغ في الموعد المتفق عليه، فقابل المتهم المجني عليه وطلب منه تدبير المبلغ، ثم هدده في حال استمر في مماطلته.

زجاجة بنزين وعود كبريت

لم يتمكن المجني عليه من السداد، وأمس الأول خلال سيره بالتوك توك في شارع بمنطقة السلام بمحافظة القاهرة، اعترض المتهم طريقه وطلب منه النزول لحل الخلاف بينهما وعندما نزل من التوك توك أخرج المتهم زجاجة بنزين من ملابسه وأشعل النار فيه بعود كبريت ثم فر هاربا.

القبض على المتهم

وذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول سائق توك توك، مقيم بدائرة القسم، وطرف ثان أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم مصاب بحروق بالجسم، بسبب خلافات مالية بينهما، ما أدى إلى حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة، قام على إثرها الأول بسكب كمية من سائل البنزين على الثاني وإضرام النيران به باستخدام عود ثقاب نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته زجاجة تحوي كمية من سائل البنزين، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهم للنيابة التي تولت التحقيق.