انطلاق ملتقى «أولادنا» لذوي الهمم بدار الأوبرا بحضور وزيرة الثقافة

انطلقت فعاليات الملتقي الخامس «أولادنا»، بدار الأوبرا، وهو الملتقي الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، تحت شعار «سوا نرجع فرحتنا»، بحضور وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم.

ملتقى «أولادنا» لفنون ذوي القدرات الخاصة

ويشارك في المهرجان، 32 دولة، تحت رعاية عدد من الوزارات والجهات الرسمية، منها وزارة الثقافة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والسياحة والهجرة والتخطيط، وعدد من المجالس والهيئات، منها المجلس القومي للمرأة، والهيئة العامة لتنشيط السياحة، والهيئة العامة لقصور الثقافة ومركزي الثقافة الصيني والروسي.

ويستمر الملتقى من يوم 16 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويضم للمرة الأولى مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، وأكد الملتقى على ضرورة الاندماج المجتمعي والثقافي بين شعوب العالم.

وتقدمت الدكتورة إيناس عبد الدايم، في كلمتها بالاحتفالية في دار الأوبرا، بالشكر إلى القائمين على الملتقى، نظرا للجهد المبذول في مؤسسة أولادنا والدعم الذي قدمته إلى أبناء مصر من ذوي القدرات الخاصة، مؤكدة أن الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة في عهد الرئيس السيسي غير مسبوق، وقد دعت إيناس وزيرتي التخطيط والهجرة ووزير السياحة ومحافظ بني سويف ورئيس المجلس القومي لحقوق المرأة إلى المسرح الكبير بدار الأوبرا، لعرض فيلم تسجيلي من إنتاج أبناء مصر من ذوي القدرات الخاصة.

شكر للسيسي على مساندة ملتقى «أولادنا»

وتقدمت سهير عبد القادر، الأمين العام لمهرجان القاهرة لسينما الأطفال، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاهتمامه ورعايته لأبناء مصر من ذوي القدرات الخاصة، الذي كانت توجيهاته هي البداية الكبرى، لدعم أبنائنا من ذوي القدرات الخاصة خلال السنوات الماضية.

وقالت عبد القادر، خلال كلمتها في ملتقي أولادنا الخامس، إن ذوي القدرات الخاصة هم ملائكة ورحمة الله على الأرض وممثلي النقاء بالأرض.

وأضافت عبد القادر، أن المؤسسة تهدف إلى تحقيق الدعم الفني والمجتمعي لأولادنا من ذوي القدرات الخاصة، واليوم نحتفل بالدورة الخامسة، بحضور ومشاركة كل الوزارات ودول العالم، تحت رعاية رئيس الجمهورية.