أبو عوف: 32 دولة تشارك في ملتقى «أولادنا» الخامس من 16 إلى 22 نوفمبر

قالت الدكتورة ميرفت أبو عوف، أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية وعضو مجلس أمناء مؤسسة «أولادنا»، إن 32 دولة ستشارك في ملتقى «أولادنا» الخامس تحت رعاية عدد كبير من الوزارات والجهات الرسمية، منها وزارة الثقافة، ووزارة السياحة، ووزارة التخطيط، إضافة لوزارة الهجرة ووزارة التضامن الاجتماعي وزارة الشباب والرياضة، والمجلس القومي للمرأة، والهيئة المصرية العامة لتنشيط لسياحة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز الثقافي الصيني، والمركز الثقافي الروسي.

ملتقى أولادنا

وأضافت خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد الآن بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، أن شعار الملتقى الخامس لهذا العام هو «سوا نرجع فرحتنا» وهو المعنى بفنون ذوي الإعاقة.

وتنطلق فعاليات المهرجان من 16 إلى 22 نوفمبر الجاري، وعرض فيلم تسجيلي عن جهود الملتقى في السنوات الأربع الماضية.

الملتقى الخامس لفنون ذوي الإعاقة

ويجمع ملتقى «أولادنا» بين مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، وبين ملتقي أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة لأول مرة، ويمنح فرصة لذوي القدرات الخاصة في الاندماج مع أقرانهم من مختلف دول العالم، وكذلك الاندماج مع فرق الدول الأفريقية والصينية، إضافة لدولة روسيا ضيفة الشرف، مما يحقق الدمج المجتمعي.