مؤسس «أولادنا» تكشف عن تفاصيل الدورة الخامسة لفنون ذوي القدرات الخاصة

وجهت سهير عبدالقادر، مؤسس ورئيس ملتقى «أولادنا»، الشكر والتقدير لفريق عمل الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، ومهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، الذي عمل طوال 6 أشهر حتى يصلوا بالملتقى إلى هذا الشكل المشرف بعد مرور 4 سنوات ماضية.

عروض فنية وغنائية

وأضافت خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل الملتقى الخامس لـ«أولادنا»، تحت شعار «سوا نرجع فرحتنا»، أن الملتقى مثل كل عام سيشهد عروضا فنية في الاستعراض، الموسيقي، الغناء، والسينما.

وتابعت: «هذا العام سيلتقي أولادنا، مع فرق من إفريقيا والدول العربية والأجنبية، وفرق الشرف من روسيا بمناسبة العام الروسي المصري للثقافة والإنسانية».

وقالت إن أغنية افتتاح الملتقى ستكون من تلحين عمرو مصطفى، وتقدمها الفنانة الكبيرة سميرة سعيد.

مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني

وواصلت: «كما ألف الشاعر عبدالله حسن أغنية أولادنا، وكذلك أغنية الفنانة رباب ناجي والفنان مينا عطا، والتي سيتم إذاعتها في حفل الافتتاح».

ووجهت سهير عبدالقادر، رئيس ملتقى «أولادنا»، الشكر لجميع الوزارات والهيئات، وكل من له دور من أجل خروج الملتقى الخامس.

وأشارت، إلى أن «سوا نرجع فرحتنا» شعار احتفالية الدورة الخامسة من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، ومهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، وأن الهدف من الشعار «إننا نرجع اللمة» التي افتقدناها منذ بداية جائحة كورونا.

ويشارك في المهرجان 32 دولة تحت رعاية عدد كبير من الوزارات والجهات الرسمية، منها وزارة الثقافة، ووزارة السياحة، ووزارة التخطيط إضافة لوزارة الهجرة ووزارة التضامن الاجتماعي وزارة الشباب والرياضة، والمجلس القومي للمرأة، والهيئة المصرية العامة لتنشيط لسياحة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز الثقافي الصيني، والمركز الثقافي الروسي.