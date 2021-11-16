الديهي عن تطوير الطرق: «المواطن هايركن العربية ويركب النقل الجماعي»

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، لمتابعة مشروعات وزارة النقل على مستوى الجمهورية، خاصة الطرق والمحاور، مؤكدًا أن الرئيس ناقش مع وزير النقل الطريق الدائري الذي يربط القاهرة بشكله الجديد، إذ يتم إعادة إنتاجه من جديد، عن طريق إعادة ترتيب عدد الحارات، فضلًا عن طريق ذكي به كافة الخدمات والإضافات الموجودة بأفضل طرق العالم.

الطريق الدائري سيكون أحد الطرق الذكية

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، على «TeN»، أن الطريق الدائري سيكون أحد الطرق الذكية، وسوف يدخل الخدمة قريبا، مشيرًا إلى انه يساهم في «النقل» بشكل عام في مصر من حالة لحالة.

وعلق: «نسعى لأن يقوم المواطن المصري بركن سيارته الخاصة في الجراج، واستخدام المواصلات العامة، وهذا سيكون نجاح كبير لوزير النقل لتقليل الازدحام المروري وتقليل التلوث»، لافتًا إلى أن استخدام الوسائل العامة بدلًا من السيارات الشخصية يساهم في تقليل تكلفة البنزين والوقت.

تزايد الإصابات بفيروس كورونا مع دخول فصل الشتاء

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ووجه بالتوسع في حملات التطعيم للمواطنين، وتسهيل الإجراءات لتيسير حصولهم على اللقاحات، مشيرًا إلى أن هناك تزايد في الإصابات بفيروس كورونا مع دخول فصل الشتاء.

تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا

وتابع نشأت الديهي، أن الجميع يعلم أن هناك زيادة في أعداد الإصابات بمحيطهم، معقبًا: «في محيط شغلي والأسرة والمحيط العام أعرف كثير من المواطنين مصابين بكورونا، وناس ماتوا بالفيروس».

وناشد المواطنين بسرعة التوجه للحصول على لقاح كورونا، منوهًا بأنه اعتبارًا من الأمس، لن يتم السماح لأي موظف بدخول مقر عمله دون الحصول على اللقاح، مطالبًا القائمين على تقديم الخدمة بزيادة مراكز التطعيم بدلًا من زيادة مراكز العزل، مع التنظيم وإعطاء الأولوية لكبار السن.