مصرع شخص وإصابة شقيقيه بالإسكندرية بسبب كيس قمامة.. مشاجرة بدأت بين فتاتين

لقى شاب مصرعه وأصيب شقيقه وشقيقته طعنًا بسكين، على يد جارهم أمام العقار محل سكنه بمنطقة العجمي غربي الإسكندرية، بسبب كيس قمامة، وألقت قوات الأمن القبض على المتهم بارتكاب الواقعة، وذلك قبل محاولة هروبه بعد قيامه بقتل وإصابة جيرانه أمام أعين المارة في الشارع.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة الدخيلة، يفيد وقوع جريمة قتل بمنطقة بوابة 8 في العجمي، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة المدعو «محمد. ر. ال»، ويرتدي كامل ملابسه، وبها جروح طعنية.

كيس قمامة يتسبب فى مقتل شاب في الإسكندرية

وكشفت التحريات نشوب مشادة كلامية بين فتاتين، جيران بعقار واحد، بسبب الخلاف على وضع إحداهما كيس قمامة أمام العقار، وتطورت المشادة إلى مشاجرة.

ووفقا للتحريات حصل الجار على سكين وطعن المجني عليه وشقيقه وشقيقته، ما أدى إلى وفاة الأول إثر إصابته في الحال، حيث لم يتم إسعافة وإصابة الاثنين الآخرين بجروح سطحية أثناء المشاجرة.

نقل الجثة لمشرحة كوم الدكة

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم بارتكاب الواقعة، وجرى نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة وسط الإسكندرية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.