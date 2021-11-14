حبس تشكيل عصابي ضبط بحوزته 50 كيلو بانجو بالإسماعيلية

أمرت نيابة مركز التل الكبير، بحبس تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في المواد المخدرة على نشاط واسع بدائرة المركز والمراكز المجاورة.

واستمع فريق من النيابة العامة لأقوال المتهمين حول الواقعة، وضبط أكثر من 50 كيلو بانجو بحوزتهم قبل توزيعهم على صغار التجار بدائرة المركز.

القبض على المتهمين

وألقت وحدة مباحث التل الكبير في الإسماعيلية، برئاسة الرائد محمد فؤاد، القبض على 3 متهمين بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة، بعد استهدافهم على إحدى الطرق الزراعية التابعة لدائرة المركز.

وتمكن فريق البحث الجنائي بمشاركة النقباء محمود مأمون ويوسف الحفناوي وأحمد إيهاب ومحمد ممدوح، من رصد تحركات المتهمين خلال أيام متواصلة.

ونجح الضباط في القبض على المتهمين وبحوزتهم كمية البانجو المضبوطة، ومبلغ مالي من حصيلة البيع وسيارة يتم استخدامها في التردد علي العملاء بدائرة المركز.

حملات مكثفة بالإسماعيلية على تجار المواد المخدرة

ووجه اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية بضرورة تكثيف الحملات على المواد المخدرة بشكل كبير لضبط تجار ومروجي المواد المخدرة في المحافظة.

ونجح ضباط البحث الجنائي برئاسة اللواء طلعت عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، في توجيه عدد من الضربات الأمنية لتجار المواد المخدرة، أبرزها ضبط نصف طن من مخدر الحشيش على طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي.

كما نجح ضباط البحث الجنائي في أقسام ثان وثالث الإسماعيلية في ضبط عدد من العناصر المروجة لمخدر الشابو، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة قبل توزيعها.